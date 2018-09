Pandora backar efter negativa analytikerkommentarer

Carnegie har, enligt kommentaren som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av, träffat ett antal ägare till Pandoras franchisebutiker i USA och tar med sig ”blandade slutsatser”, bland annat att försäljningen i USA har ”bättre momentum” än förra året, men banken tror ändå att det tredje kvartalet möjligtvis inte kommer att bli lika bra som det andra kvartalet i USA. Carnegie befarar även att försäljningen i det andra kvartalet varit kampanjdriven, vilket skulle kunna sätta press på lönsamheten. Apropå USA verkar det, enligt Carnegie, att det nya it-systemet fortfarande orsakar problem i försörjningskedjan.

Carnegie övergripande slutsatser enligt kommentaren är att smyckesbolagets rapport för det tredje kvartalet kommer att vara svag (”poor”). Det har bolaget visserligen redan varnat för, men det finns enligt Carnegie ändå en risk vad gäller marginalerna. Banken pekar här på att den operativa hävstången i Pandora är större än tidigare med tanke på att bolaget har integrerat framåt i värdekedjan.

Aktien tyngdes under tisdagen sannolikt även av att Amazon har ansökt om skydd, ”trademark”, för ett nytt varumärke ”For Keeps by Amazon” vilket kan komma att användas för ”onlinedetaljhandel med smycken”, enligt dokument till USA:s patentverk, rapporterar nyhetssajten Business Insider.

Amazon ville inte kommentera uppgiften.

Amazon säljer redan smycken på sin webbsajt, inklusive Pandoras smycken. Bolaget har också redan ett eget smyckesvarumärke, ”Amazon Collection”, men det är mest enkla smycken till förmånliga priser.

”Ytterligare ett private label-smyckesmärke skulle stärka Amazons närvaro i sektorn och positionera bolaget bland de andra märkena som det säljer”, står det i artikeln.

Kring klockan 09.40 på tisdagen hade Pandora backat 4,2 procent. Aktien är ner lite mer än 42 procent sedan årsskiftet.