Pandemin: Spel på e-sport har ökat 40 procent

”E-sport är här för att stanna och e-sportbetting är här för att stanna, och nu kan vi se det mer tydligt”, säger William Hills vd Joe Asher till New York Times.

Efter att ha fört en relativt undanskymd tillvaro i sportspelsvärlden tog e-sport över en natt ett rejält kliv fram när ordinarie sportevenenemang stängde ner och i princip ströp möjligheten till vadslagning på vanliga sporter.

Enligt en rapport från b2b-mjukvaruleverantören Every Matrix har spelvolymen på e-sport under perioden 13-19 april ökat med 40 procent hos tio europeiska speloperatörer som ingick i undersökningen. Every Matrix tror att de totala insatserna på e-sport under 2020 kan stiga till 12-15 miljarder dollar, jämfört med drygt 9 miljarder dollar under 2019.

Utvecklingen har inte gått operatörerna förbi och de flesta erbjuder nu spel på e-sport. I rapporterna för det första kvartalet noterade även de svenska spelbolagen att intäkterna från e-sport hade ökat markant

”Vi ser nu därför ett skifte mot sporter såsom bordtennis och e-sports och det är en intressant trend som kan vara positiv på lång sikt”, skrev Betssons vd Pontus Lindwall i rapporten som även noterat att aktiviteten per kund inom e-sport har ökat.

Enligt rapporten från Every Matrix var den genomsnittliga bruttointäkten per spelare 13 euro innan nedstängningarna – efter hade den siffran stigit till 31 euro per spelare.

Seth Schorr som är grundare av Nevada Sport Alliance är inne på samma linje som Pontus Lindwall om den långsiktiga utvecklingen för e-sport.

”Jag räknar med att e-sport inom fem till tio år kommer att vara tredje störst efter NFL och NBA med avseende på totala insatser”, säger han till New York Times.