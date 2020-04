Pandemin slår hårt mot världsekonomin

När aktiehandeln öppnade på Wall Street under tisdagsmorgonen föll aktieindexet S&P 500 med 0,7 procent på bara några minuter, Dow Jones dök under samma tidsintervall med 0,5 procent och Nasdaq med 0,2 procent. Totalt har årets första kvartal sett S&P falla med drygt 19 procent till följd av de ekonomiska effekter som den rådande pandemin har haft på ekonomin.

Efter vad som var en lovande start på året har världsekonomin bromsat in efter att det nya coronaviruset började sprida sig vilt i februari. The Institute of International Finance (IFF) har sänkt sin prognos för den globala tillväxten under 2020 till enbart 1 procent, jämfört med 2,9 procent under 2019. IFF hänvisar till de ekonomiska effekter som pandemin redan har haft på världsekonomin, sårbarheter i bland annat Japan och Tyskland samt en generell sårbarhet i utvecklingsländerna.

Utvecklingen framåt är svår att förutse

Ingen kan säga med säkerhet hur snabbt marknaderna kommer att återhämta sig, men mycket hänger på hur effektiva de smittoskyddande åtgärder som införts i många stater visar sig vara. En utdragen smittspridning, som varar året ut eller längre, kan komma att leda till en global ekonomisk recession, något som en mängd ekonomer redan menar är ett faktum. Riksbanker runt om i världen sänker sina styrräntor i ett försök att bromsa in den ekonomiska kris som väntas, samt för att öka incitamenten för hushållen och företagen att fortsätta spendera.

Den amerikanska ekonomin inväntar stödpaket från kongressen

USA har nu flest fall av covid-19 i världen, och hittills har tre fjärdedelar av landets befolkning ombetts att isolera sig i hemmet efter att ett antal delstater infört restriktioner. Till följd av att befolkningen stannar hemma gapar många arbetsplatser tomma samtidigt som konsumtionen av varor och tjänster har rasat.

Kongressen har röstat igenom ett ekonomiskt stödpaket på omkring 2 biljoner dollar. Paketet innefattar lån på 500 miljarder dollar till storföretag, exempelvis flygbolag, vilka har sett en drastisk minskning i passagerarvolym sedan reserestriktioner införts. Detta för att undvika omfattande nedskärningar och avskedningar inom företagen. Stödpaketet innehåller även över 350 miljarder dollar öronmärkta för att lånas ut till småföretag, åter igen för att förhindra konkurser och avskedningar.

I ett enastående exempel på direkt ekonomisk stimulans omfattar krispaketet pengar som kommer att betalas ut direkt till amerikanska hushåll. Medborgare vars inkomst understiger 75 000 dollar kommer att få en check på 1200 dollar i posten, medan bidragen skalas ner i storlek för de med högre inkomst. Denna kapitalinjektion ska stimulera ekonomin genom att assistera medborgare med att exempelvis betala hyran och inhandla nödvändigheter.

Av: Moneybanker

