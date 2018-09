”Överdriven oro ger köpläge i Trelleborg”

Det menar Kepler Cheuvreux, som höjer sin rekommendation för Trelleborg till köp från behåll med riktkursen uppjusterad till 228 kronor (222), vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på fredagen.

”Trelleborg väntas rapportera en fortsatt vinsttillväxt, samtidigt som kursutvecklingen indikerar det motsatta. /…/ Vi tror att marknaden i första hand oroar sig för den framtida tillväxten inom jordbrukssegmentet. Vi drar slutsatsen att denna rädsla är överdriven”, skriver mäklarfirmans analytiker.

Jordbrukssektorn stod för cirka 18 procent av Trelleborgs intäkter under fjolåret och den senaste tidens svagare europeiska makrodata, torra sommar samt eskalerande handelskrig har lett till spekulationer om att tillväxten ska falla från nuvarande höga nivåer. Marknaden toppade senast ut under 2013 och föll sedan till en botten under 2016, varefter tillväxten tilltagit.

”Våra undersökningar indikerar att den senaste tidens starka tillväxt för branschen ska fortsätta, om än i en långsammare takt”, skriver Keplers Cheuvreux med hänvisning till bland annat jordbruksutrustningstillverkaren John Deere.

För Trelleborgs verksamheter utanför jordbrukssektorn ser mäklarfirman flera positiva tecken, bland annat bör tidigare flaskhalsproblem inom affärsområdet Sealing Solutions ha minskat under det tredje kvartalet och för Offshore & Construction ser läget ut att förbättras framöver. Andra positiva faktorer är bolagets starka balansräkning som lämnar gott om utrymme för förvärv, samt den svaga svenska kronan, enligt analytikern.

Trelleborg handlades strax efter klockan 11 på fredagen till 190:70 kronor, en uppgång med 2,8 procent för dagen.

Graf: Trelleborg B kursutveckling 2018

Källa: Infront