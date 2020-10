Oväntat stark konjunktur i oktober

”KI-barometern var starkare än väntat och visar på en förvånansvärd motståndskraft. Många, inklusive vi, hade nog tänkt att inte minst tjänstesektorn skulle visa svaghetstecken i ljuset av den ökade smittspridningen. Det är också de signalerna man fått från Europa”, säger han och tillägger att KI-barometern samlas in de första veckorna under månaden och därmed till viss del bör fånga det försämrade virusläget under oktober.

KI:s konjunkturbarometer steg oväntat i oktober, till 96,3 från 94,5 i september, väl över väntade 94,2 i Infronts prognosenkät. Uppgången var bred, med stigande förtroende i alla sektorer i näringslivet liksom hos hushållen. Det är fortsatt industrin som är starkast.

Andreas Wallström tillägger dock att det fortsatt är för tidigt ropa faran över vad gäller en väntat svagare utveckling under det fjärde kvartalet.

”Men det här vittnar om att svensk ekonomi hittills stått emot utvecklingen bra. Men det är klart, om den här smittspridningen fortsätter att stiga i Sverige och Europa kommer det till syvende och sist att sätta sig på indikatorer och hårda data”, säger han.

Vad gäller hårda data redovisade SCB detaljhandelsförsäljningen i september, som steg med hela 3,9 procent i årstakt, även det mycket starkare än väntat. Enligt Infronts prognosenkät väntades en uppgång med 2,6 procent.

”Även detaljhandeln är motståndskraftig, vilket visar att hushållens situation är generellt fortsatt god. Detaljhandeln har egentligen genom hela krisen överraskat på den starka sidan”, säger Andreas Wallström.

Bild: KI-barometer