Oslo: Privatspararna köpte oljeaktier i februari

Oljeprisets styrka har präglat Oslobörsen under februari. Oljerusningen under månaden höjde många av den norska börsens oljekänsliga aktier rejält. Det gäller inte minst oljeaktier och råvarubolag. Totalt ökade börsen här 3,5 procent under månaden.

Mest köpta aktie i Norge blev Aker BP, medan DNO toppade mest sålda-listan i februari.

– Oljepriset har stigit över 30 procent sedan slutet av december. Skälet till det är att både Opec- och icke-Opec-länder har minskat oljeproduktionen, totalt med mer än 2 miljoner fat per dag, helt enkelt för att höja priset. Det har fått president Donald Trump att reagera och han har skrivit på twitter, vilket i sin tur fått oljepriset att omedelbart falla 2 dollar. Men privatspararna lär nog inte låta sig skrämmas av Trumps twittrande, utan fortsätter att köpa olje- och råvaruaktier som Aker BP och Norsk Hydro, säger investeringsekonom Mads Johannesen på Nordnet Norge.

Fokus på Norwegian

I övrigt präglades februaribörsen i Oslo av positiva kvartalsrapporter. Ökningen på 3,5 procent under februari grundades i positiva signaler från tullförhandlingarna mellan USA och Kina, det stigande oljepriset, samt det faktum att allt flera centralbanker håller igen med räntehöjningar.

Förutom att de norska privatspararna hos Nordnet tror på oljerelaterat och energi har de även fortsatt tro på det krisande flygbolaget Norwegian.

– Det har varit ett våldsamt fokus på Norwegian den här månaden. Många av våra kunder äger Norwegianankter och vi ser i statistiken att de fortsatt att köpa under februari samtidigt som de har sålt teckningsrätter. Utan tvekan har intresset kring emissionen varit stort hos våra kunder, vilket också visar att de tror på Norwegians möjligheter framöver, säger Mads Johannesen.

DNO, Gjensidige och just teckningsrätter från Norwegian-emissionen toppar februari månads mest sålda-lista.

Vinsthemtagningar

Enligt Mads Johannesen är det naturligt att spararna tar hem vinsterna i Gjensidige, eftersom aktien närmar sig all-time-high, samtidigt som bolaget drabbats av höga kostnader för försäkringsskador. Uppgången hittills i år har ändå varit cirka 13 procent. DNO:s plats på säljlistan följer på en mycket stark kvartalsrapport, men bolaget har också varit utsatt för kritik efter investeringar i Kurdistan.

Privatspararna hos norska Nordnet omsatte 7,6 miljarder norska kronor under månaden och nettoköpte aktier för 310 miljoner kronor.

Tabellerna nedan visar privatspararnas mest nettoköpta och nettosålda aktier på Oslobörsen under februari:

Mest nettoköpta Mest nettosålda Aker BP DNO Norsk Hydro Gjensidige Forsikring Norwegian Air Shuttle Norwegian Air Shuttle TR TGS-NOPEC Geophysical Company Telenor Elkem XXL NEL OSLO BØRS VPS HOLDING Equinor Yara International BW Offshore Limited Subsea 7 Lerøy Seafood Group Axactor Golden Ocean Group Europris

Källa: Nordnet