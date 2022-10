Orostider: ”Det är nu det lönar sig att spara”

Detta ska inte ses som investeringsråd eller personliga rekommendationer.

Röda siffror lyser mot dig när du loggar in på ditt fondkonto samtidigt som svarta rubriker om börsfrossa, inflation, konjunkturnedgång och energikris syns överallt. Då kan det vara extra svårt att inte gripas av oro för sitt sparande.

– Det är inte ovanligt att många säljer av sina aktiefonder under börsnedgångar, vilket ofta leder till att de får en sämre avkastning än fonden de sparar i eller börsen som helhet, konstaterar Helena Hillström, VD för Didner & Gerge Fonder.

Årets röda siffror och alarmerande rubriker har gjort att en del väljer att sälja av sina aktiefonder även om det alltså brukar löna sig som mest att spara i nedgångar. Under fjolåret var läget det direkt motsatta och rekordmånga ökade eller startade då ett sparande. Siffror från Fondbolagens förening visar att det totala nysparandet i fonder under 2021 var rekordhöga 195,3 miljarder kronor. Den största delen sattes in i aktiefonder. Hittills i år visar statistiken att svenska sparare i stället har tagit ut närmare 30 miljarder kronor ur aktiefonder i samband med börsnedgången som har präglat 2022. När Stockholmsbörsen steg i juli och en bit in i augusti i år, noterades istället nettoinsättningar i spararnas aktiefonder.

– Beteendet är begripligt men kontraproduktivt. För den som månadssparar långsiktigt kan börsens tillfälliga svängningar ge chans till att köpa fondandelar på ”rea”, för att sedan skörda frukten i form av god avkastning när det vänder uppåt, säger Helena Hillström.

Svårt att tajma svängningarna

Få lyckas tajma börsens svängningar. Historiskt har det istället lönat sig att fortsätta spara regelbundet över tid – både när börsen går upp och när den går ner. Börsen är minst sagt svår att förutse och det enda vi vet säkert, är att den kommer att svänga.

– Det kan med andra ord vara bra att låta ditt månadssparande löpa på och försöka bortse från att det kortsiktigt kan betyda att dina nyinköpta fondandelar faller i värde. När det väl vänder har du köpt billiga fondandelar som då kan börja stiga i värde. En annan idé kan vara att höja och sänka summan som du vill spara efter vad din ekonomi tillåter. En månad vill du kanske öka på månadssparandet för att under nästa dra ner. Men tänk på att försöka upprätthålla månadssparandet varje månad för att inte komma ur den goda vanan att bygga upp din framtida ekonomiska trygghet.

Ett regelbundet sparande i flera olika fonder ger ofta också en bättre riskspridning – både över olika sektorer och länder – men också över tid. Det är alltid viktigt att sprida sina risker och att ha en balanserad portfölj, inte minst i de svängiga börstider som vi nu befinner oss i. Med ett fondsparande får du automatiskt en riskspridning då en fond helt enkelt är en korg bestående av minst 16 olika aktier och sparar du också i olika fonder med olika inriktning, sprider du risken ytterligare.

– Det är såklart jobbigt att se hur värdet på ditt fondinnehav har minskat i år, men för dig som har ett långsiktigt sparande finns det också ljusglimtar. När priset på fonder har sjunkit i takt med börsen i år, har du köpt fondandelar till en allt lägre kurs. Är det något som historien ändå pekar på så är det att nedgångar tar slut till sist – och när börsen väl vänder så kan du som har månadssparat under denna tuffare period, få en större avkastning än om du inte hade köpt andelar regelbundet i denna turbulenta tid, avslutar Helena Hillström.

Några hållpunkter för sparande i orostider:

Ränta på ränta-effekten är fantastisk, det är lätt att bli för kortsiktig i tider av oro men även mindre belopp kan växa sig stora över tid. Låt oss säga att du sparar 1 000 kronor per år i aktiefonder. Med en avkastning på 7 procent blir saldot 1070 kronor efter det första året. Eftersom avkastningen för varje år läggs till, så har du efter två år 1144,90 kronor. Denna effekt blir starkare för varje år du sparar. Startar du tidigt kan ränta på ränta-effekten utgöra en stor del av avkastningen på sikt.

Se till att ditt månadssparande dras från kontot så fort lönen kommer in. Om hela ditt vanliga belopp är för högt, dra ner men sluta inte spara helt.

Se över din privatekonomi, finns det onödiga kostnader som går att dra ner på och på så sätt behålla sparandet?

Försök inte tajma marknaden, det är få, om ens några som lyckas pricka botten i nedgångarna. En studie av den amerikanska aktiemarknaden mellan 2006-12-31 och 2021-12-31 visar att den som investerade i S&P 500 vid starten av tidsperioden fick en årlig avkastning på 10,66%. Den som istället försökte tajma marknaden genom att gå in och ur, och missade bara de tio bäst avkastande dagarna under den här perioden, fick bara 5,05% avkastning i snitt per år. För att göra det ännu lite tydligare, missade du 30 dagar så hade du en negativ årlig avkastning på -1,18%! Se mer här.

Av: Didner & Gerge

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på didnergerge.se.