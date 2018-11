Oriflame ser bättre ut igen

Aktieägarna i Oriflame har varit prövade under de sista åren. Den mycket fina utvecklingen under 2016-2017 blev snart ett minne blott när tillväxten började försämras och aktien började sjunka som en sten under våren. Totalt blev det faktiskt mer än en halvering av kursen från toppnivåerna runt 430 kr till botten strax över 200 kr.

Men nu är sannolikt dessa låga nivåer bortglömda när delårsrapporten visar ett sådant bra trendbrott jämfört med tidigare rapporters svagare siffror. Den som skärskådar rapporten har naturligtvis svårt att finna speciellt positiva siffror jämfört med förra året – det är positiva siffror blandat med negativa i jämförelsen.

Men i Oriflames fall handlar det om att bryta en trend av ”utmanande marknadsförhållanden” och att samtidigt hålla minst jämna steg med svåra jämförelsetal från förra årets hyfsade rapporter.

Och vd Magnus Brännström menar att bolagets åtgärder för att öka aktiviteten och rekryteringen av säljare har varit framgångsrik inom Östeuropa och Latinamerika, men påverkat rörelsemarginalen negativt.

Något som räknas som positivt är också att bolagets försäljningstapp i Ryssland som tidigare var tvåsiffrigt under tredje kvartalet hade minskat till 5 procent.

Försäljningsutvecklingen totalt sett i början av fjärde kvartalet ser dock positiv ut och ligger över förra årets och vd tror att bolaget ska kunna återgå till en långsiktigt hållbar tillväxt.

Andra bolag som uttrycker sig på detta sätt skulle inte få en sådan positiv kursreaktion som Oriflame får i dag med en uppgång på cirka 8 procent vid lunchtid. Men här gäller det ett bolag som har sagt och gjort det förut – och därför finns det ett förtroende hos marknaden som direkt ger utslag kursmässigt.

Det finns dessutom två faktorer som kan sporra köparna i Oriflame. Finansmannen Sven-Olof Johansson, vd och huvudägare i Fast Partner, har köpt 100 000 aktier i oktober och därmed dubblat sitt tidigare innehav.

Och nu när vi är i början av utdelningssäsongen kommer Oriflames fina direktavkastning alltmer i fokus. Just nu kan aktieägarna räkna med cirka 7 procent i direktavkastning – dessutom finns en trigger i att bolaget ofta kryddar utdelningsbeskden med en generös bonusutdelning.