Opec kan agera vid efterfrågefall i virusepidemin

De har också beredskap att skärpa begränsningarna om efterfrågan i Kina faller på grund av coronaviruset och det är fortsatt nedåttryck på priserna.

Även Financial Times rapporterade tidigare att Opec+ har en diskussion om fördjupade begränsningar.

”De är redo att göra något om det finns ett behov. De bevakar marknaden noga”, sade en källa.

Avtal går ut i mars

I december utökade länderna inom Opec+ det nuvarande avtalet (som löper till mars) med 500.000 fat till att omfatta produktionsbegränsningar på 1,7 miljoner fat per dag, vilket tillsammans med Saudiarabiens frivilliga åtgärder skulle ta de totala begränsningarna till 2,1 miljoner fat per dag.

SEB skrev i ett marknadsbrev att Opec troligen kommer att kliva in och minska utbudet under en månad eller två för att förhindra en lageruppbyggnad som marknaden måste kämpa med under en utdragen period.

”Taktiska sänkningar är Opecs starkaste kort. Lagren är redan höga, och gruppen vill inte se dem stiga om de kan undvika det”, skrev SEB.

Bild: Brentoljan under nedåttryck.