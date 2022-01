Omtalade blankarrapporten sätter riktkurs på 620 kronor

Evolution föll brant på Stockholmsbörsen i torsdags efter rykten om att The Analyst släppt en blankarrapport om livekasinobolaget. En källa med insyn bekräftade även för Nyhetsbyrån Direkt i fredags att rapporten existerar.

Enligt rapporten är Evolutions aktie övervärderad vid ett pris på 40x rörelseresultatet (ebit) för helåret 2021, eftersom 62 procent av bolagets intäkter härrör från oreglerade marknader – marknader som kan vara i fara på grund av framtida regelskärpningar från myndigheter i bland annat Asien och USA.

”Vi anser att endast vinsterna från reglerade marknader kan värderas till denna multipel”, skriver The Analyst enligt Igaming Next. Analyshuset säger vidare att 10x ebit-resultatet för 2021 vore en mer passande värdering för de oreglerade intäkterna, då det skulle föra värderingen av Evolution närmare i linje med andra onlinespelbolag som har liknande exponering mot liknande utmaningar.

Enligt The Analyst utgör amerikanska regleringsmyndigheter den största enskilda risken för Evolutions del. Som exempel anförs att New Jersey Division of Gaming Enforcement fortfarande offentligt väntas kommentera ett klagomål som lämnades in av Costal Network i november 2021 och som gjorde gällande att Evolution varit inblandat i olaglig spelaktivitet på marknader som står under amerikanska sanktioner, inklusive Iran och Syrien.

I samband med detta gjorde Evolution ett uttalande som fokuserade på att bolaget inte är ansvarigt för att verifiera identiteten hos slutanvändarna, ett ansvar som i stället ligger på bolagets kunder operatörerna.

Enligt The Analyst är detta dock inte en lämplig hållning att inta för världens näst högst värderade spelbolag (efter Las Vegas Sands).

För Igaming Next har Evolutions ir-chef Carl Linton upprepat sin ståndpunkt.

”Alla som förstår ekosystemet i onlinekasinoindustrin vet att identiteten hos en individuell spelare förblir hos operatören och att vår produkt inte är fristående, eftersom den kräver att en operatör adderar funktioner såsom betalningsmetoder och identitetsverifieringsfunktioner innan den kan göras tillgänglig för spelare”, säger han till Igaming Next och tillägger att Evolution inte har något direkt förhållande till de underliggande spelarna och inte är inblandat i hanteringen av dessas pengar.

The Analyst påpekar i rapporten att den jurist som är ansvarig för klagomålet i november, Ralph Marra, tidigare vad chefsrådgivare för New Jersey Sports and Exposition Authority och sannolikt inte skulle satt sitt namn under ett case som saknade grund.

”Om en utredning av en amerikanska spelregleringsmyndighet går vidare och blir offentlig, kan det bli svårare för Evolution att bli godkänt av myndigheter i nya stater som legaliserar onlinespel”, heter det i rapporten.

Rapportförfattarna skriver vidare att den växande populariteten för kasinon som använder kryptovaluta också utgör en regleringsrisk för bolaget. Ingen speloperatör som använder kryptovaluta har licensierats i någon USA-delstat, inte heller Stake.com som anses vara världens största kryptobaserade onlinekasino. Det är ett potentiellt problem för Evolution enligt rapporten, då bolagets spel är tillgängliga på Stake.coms sajt.

Rapporten, som av Igaming Next beskrivs som ”välresearchad och inte ensidigt vinklad”, mynnar ut i en rekommendation att blanka aktien med målkursen 620 kronor.

Evolution stängde i fredags vid 1.120 kronor, efter att under dagen ha rekylerat upp 3,4 procent.