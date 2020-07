Ölproducenten vinstvarnar

Aktie Danska bryggeriet Carlsbergs totala volymer sjönk organiskt med 7,7 procent under första halvåret 2020, eller med 7,8 procent under andra kvartalet enskilt. Bolagets intäkter sjönk organiskt med 11,6 procent under halvåret, och med 14,6 procent under andra kvartalet.