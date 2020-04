Oljepriset tokrusar efter Trump-tweet

Ifall det händer vore det fantastiskt för olje- och gasindustrin, twittrar Trump.

I onsdags sade Donald Trump att han räknar med att Saudiarabien och Ryssland når en överenskommelse i oljefrågan under de närmast dagarna som kan sätta ett stopp för det pågående priskriget, vilket fick oljepriset att återhämta sig.

Saudiarabisk statlig media uppger på torsdagseftermiddagen att Saudiarabien uppmanar Opec+ att hålla ett krismöte, rapporterar Dow Jones Newswires.

Nyhetsbyrån rapporterar vidare med hänvisning till icke namngivna källor att Saudiarabien överväger att minska sin oljeproduktion till under 9 miljoner fat per dag – om andra parter också går med på produktionsminskningar. Efter förra mötet för Opec+ där parterna inte kom överens aviserade Saudiarabien ökningar av sin produktion till över 12 miljoner fat per dag.

Saudiarabien uppger sig vilja att även producenter i USA, Kanada, Mexiko och andra G20-länder deltar i eventuella produktionsminskningar.

Oljepriset återhämtade sig ytterligare rejält på torsdagseftermiddagen. Brent-oljan avancerade över 25 procent till drygt 30 dollar per fat. Även USA-börserna tog ett kliv uppåt, särskilt inom energisektorn.