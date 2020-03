Oljepriset – lägsta nivåerna sedan 2002

Råvaror Oljepriset fortsatte rasa på onsdagen. Kontrakten för den amerikanska WTI-oljan föll med ytterligare nästan 10 procent till under 25 dollar per fat - nivåer som inte motsvarats sedan 2002. Saudi Aramco aviserade under eftermiddagen att utbudsökningarna kommer fortsätta strax efter att motparten Ryssland kallat priset "väl lågt".