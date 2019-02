Oljan på årshögsta

Vid klockan 9.30 noterades kontrakten för Brent-oljan på nivån 64:50 dollar per fat, 1,5 procent upp och WTI på nivån 54:60 dollar per fat. Det är runt 1 dollar högre än under onsdagen.

Tänkbara nytillkomna orsaker bakom den fortsatta förstärkningen är nattens makrodata från Kina. Exporten ökade brant i januari, upp 9,1 procent, tvärt emot analytikernas förväntningar om en minskning.

Importen var dock något lägre än väntat. Capital Economics påpekar dock att statistiken troligen påverkades av säsongsstörningar inför det kinesiska nyåret, som just avverkats.

Bland mer geopolitiska skäl är onsdagens besked om sänkt export från oljerika Saudiarabien fortsatt en högst betydande faktor. Dessutom har USA redovisat minskande lager tidigare i veckan, samtidigt som oljeblockaden mot Venezuela mattar av världsmarknadens utbud.

Den tillväxtpress som noterats på flera håll runt om i världsekonomin kan också lätta om frihandelsförhandlingarna mellan världsekonomins två tungviktare USA och Kina går åt rätt håll.

Tongångarna har blivit allt muntrare kring att ett avtal snart kan vara på gång och marknaden kan därför tänkas prisa in framtida högre bränsleefterfrågan mot denna förhoppning.

”Jag tror de går framåt mycket bra. De visar oss en enorm respekt”, sade president Donald Trump till journalister i ovala rummet på onsdagen.

För året har oljan nu klättrat över 20 procent och nått den högsta nivån sedan i mitten på november, då marknaden drabbades av en utbudschock sedan president Donald Trump fått Saudiarabien att utlova kompensation för Irans bortfall ur marknaden efter sanktionerna mot landet – sanktionerna som i princip uteblev.

Upp till toppnivåerna från i september i fjol, då Brent-kontrakt handlades för strax under 85 dollar är det dock långt.

En generell faktor för oljeprisets fortsatta utveckling är om huruvida den uppluckring som de senaste dagarna märkts av i diskussionerna mellan USA och Kina om frihandelns framtid bär ett verkligt avtal med sig. Ett sådant anses kunna innebära lättnad för världskonjunkturen och således efterfrågan på bränsle.