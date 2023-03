Nytt ras i Credit Suisse

Credit Suisse-aktien öppnade på plus, för att relativt kort in i handelsdagen vända ned under nollstrecket och närma sig minus 10 procent strax efter lunchtid.

I det senaste dygnets nyhetsflöde har noterats att så väl Credit Suisse som den lokala rivalen UBS avfärdat hypotesen om en fusion mellan bankerna, samtidigt som det största partiet i landet, schweiziska folkpartiet, vänt sig emot att ge statligt stöd till krisbanken.

Credit Suisse har varit huvudaktör i den stora bankoron på den europeiska sidan av Atlanten, som utbrutit som en följd av erkännande om redovisningsbrister och den saudiska storägaren Saudi National Banks avfärdande om att ge mer stöd.

En parallell utveckling har skett i USA efter att Silicon Valley Bank kollapsat i en uttagsstormning. Flera andra banker har också hamnat i kritiskt likviditetsläge, där First Republic Bank under torsdagen gavs likviditetsstöd från flera storbanker och New York-banken Signature tidigare satts under förvaltning.