Nytt elprisrekord i juni

Junipriset var ”det lägsta i historien”, rapporterar elbolaget Bixia i en elprisrapport.

Det nya rekordlåga priset kan förefalla något överraskande eftersom elpriserna i södra Sverige varit ”extremt höga” på sistone.

– Det har varit kraftiga svängningar på elbörsen den senaste månaden. Under delar av förra veckan, i samband med värmeböljan, var elpriset i de södra delarna av landet uppe i 84 öre per kilowattimme under torsdagen. Det berodde delvis på att vi hade väldigt låg vindkraftsproduktion samtidigt som överföringskapaciteten från norra landet, där vattenkraften finns, är begränsad, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

De stora snömängderna i norra delarna av Norden har smält under juni vilket gjort att vattenmagasinen är välfyllda och tillgången på vattenkraft är därför mycket god.

– Till följd av den kraftiga tillrinningen fylls vattenmagasinen på i snabb takt. Under nästa vecka räknar vi med att ha en fyllnadsgrad på 83 procent vilket är 10 procentenheter mer än normalt för årstiden, säger Johan Sigvardsson.

Dessutom är kärnkraftsproduktionen åter i drift till omkring 80 procent efter revisionerna. När industrisemestern nu startar, minskar efterfrågan på el.

Johan Sigvardsson tror inte heller på några större prisuppgångar under de närmaste veckorna.

– Troligtvis kommer elpriset ligga kvar på låga nivåer under hela juli, säger han.

Av: Privata Affärer

