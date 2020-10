Nya spelautomater 2021

För att ta del av erbjudanden kring free spins och insättningsbonusar besök pelaa ilman rekisteröitymistä för att se de bästa kampanjerna och för att hitta casinon utan registrering.

Piggy Riches Megaways från Red Tiger är en klassiker uppdaterad och omgjord till det mycket populära Megaways-formatet. Maxvinsten för denna slot är 10,000 gånger din insats och RTP är 95,71%. Spelplanen är med 6 hjul och för att nå bonusspelet behöver du träffa minst 3 scatter-symboler. Inne i bonusen kan du få upp till hela 22 spins med en multiplikator på X10.

Reactoonz 2 – Play N Go är en uppföljare till deras omåttligt populära Reactoonz. Precis som förr gången gäller det här att väcka Gargatoon som då hoppar ut på spelplanen och blir till en Wild-symbol. Samlas det in extra symboler i grundspelet blir även Gargatoon X2 vilket kan leda till storvinster. Spelplanen är med 7 hjul och man vinner i kluster vågrätt eller lodrätt med minst fem matchande symboler. Maxvinsten i Reactoonz 2 är betydligt högre än den tidigare versionen som nu är uppe på 3000 gånger insatsen.

Peaky Blinders från Pragmatic Plays tar TV-serien in i casinovärlden. Detta är en spelautomat med flera olika roliga bonusspel som till exempel By Order of the Peaky Blinders och Shelby Betting Shop, för att komma in till bonusspelen måste du träffa rätt symboler. Spelplanen är klassisk med 5 hjul och 3 rader och totalt finns det 20 vinstlinjer. RTP för spelet är 96,5%.

Spela istället någon av klassikerna

Det är klart att de är roligt med bra nyheter men samtidigt så är det svårt att bryta ett vinnande koncept. Här listar vi några odödliga klassiker.

Book Of Ra från Novomatic spelas på en spelplan med 5 hjul och 3 rader. RTP för Book of Ra är 96%

För att komma in i bonusspelet krävs det minst 3 scatter-symboler (böcker). Väl inne i bonusen slumpas en symbol fram som blir expanderande om du träffar den under bonusspelet.

Starburst – från NetEnt är en riktig klassiker. En av anledningarna till NetEnts stora framgångar är mycket tack vare just Starburst. Starburst spelas på en spelplan med 5 hjul och med 3 rader. RTP för Starburst är 96,09%. Maxvinst för Starburst är 5000 mynt.

Jack and the Beanstalk – Ännu en klassiker från NetEnt som har sitt ursprung från den klassiska folksagan. Spelet spelas på en spelplan med fem hjul o och tre symboler. RTP för Jack and the Beanstalk är 96,28%. Maxvinst är 600,000 mynt. För att komma in i bonusspelet och förhoppningsvis nå högst upp i himlen behöver du tre scatter-symboler. I bonusspelet hoppas du på att få så kallade stacked wilds, alltså wild-symboler som kan täcka tre positioner samtidigt.

Vi hoppas att denna guide kan göra det lite lättare för dig att välja bland alla tusentals olika spelautomater både äldre som nya.

Av: Ikasinot

Detta är en annons från Ikasinot och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.