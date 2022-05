Nya finansiella mål för Sandvik

Sandviks nya mål är att ha en tillväxt på 7 procent och den justerade ebita-marginalen ska vara 20-22 procent, båda mål över en konjunkturcykel.

Sandviks tidigare mål var att ha en tillväxt om minst 5 procent med en rörelsemarginal på som lägst 16 procent.

”Vi levererar på vår strategi för skiftet mot tillväxt och har tagit viktiga steg för att förbättra och stärka vår plattform för framtida tillväxt. Vi är nu redo att höja vår ambitionsnivå”, säger vd Stefan Widing.

Sandviks finansiella mål är även att ha en nettoskuld i förhållande till ebitda på under 1,5 gånger. Tidigare skuldsättningsmål definierades som en nettoskuldsättningsgrad understigande 0,5 gånger.

Utdelningsmålet lämnas oförändrat.

Ska spara 600 miljoner per år

Sandvik har identifierat och beslutat att implementera nya strukturåtgärder, som ska ge årliga besparingar om cirka 600 miljoner kronor.

Initiativen kommer att generera årliga besparingar på cirka 600 miljoner kronor, med full effekt förväntad under 2025. Besparingarna kommer att vara begränsade under 2022, och därefter gradvis öka. Cirka 50 procent av de totala besparingarna väntas ha realiserats under 2023, och cirka 90 procent under 2024, uppger bolaget.

Kostnaderna för omstruktureringen väntas uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor, och kommer att rapporteras som kostnader av engångskaraktär inom jämförelsestörande poster.

Av de 1,7 miljarder kronorna är cirka 400 miljoner kronor icke kassaflödespåverkande, och de återstående 1,3 miljarder kronorna är huvudsakligen relaterade till personalneddragningar om totalt cirka 580 medarbetare.

Cirka 60 procent av de planerade kostnaderna kommer att reserveras för under 2022. Resterande del kommer att kostnadsföras under 2023, när kriterierna för att göra detta enligt IFRS är uppfyllda, uppger bolaget.

”De nya åtgärderna inkluderar konsolidering och nedstängning av produktionsenheter, och optimering av strukturen i försäljningsorganisationen. Åtgärderna är koncernövergripande, men med huvuddelen i Sandvik Machining Solutions”, skriver Sandvik.