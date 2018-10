Ny etta på blankningstoppen

Dagens blankningslista från Finansinspektionen där alla blankningspositioner över 0,5 procent måste redovisas innehåller en hel del poster som rör om i blankningstoppen.

Bostadsutvecklaren JM kliver nu upp i topp med en blankningsandel på 12,48 procent. Tvåa på listan är Mycronic som under lång tid varit börsens mest blankade aktie men nu alltså får lämna tronen.

Trea på lista är Tele2 där 11,10 procent av aktierna är blankade. Först på fjärde plats kommer Intrum som tidigare legat på andra plats men som de senaste dagarna petats nedåt på listan.

Den femte mest blankade aktien är nu BillerudKorsnäs där 8,29 procent av aktierna nu är blankade – en andel som ökat under de senaste dagarna.

Att blanka en aktie innebär att man lånar en aktie och säljer den med förhoppning att kursen ska falla. Om så sker så köper aktören tillbaka en aktie till ett lägre pris innan den återlämnas och därmed skapas en vinst.

Alla blankningspositioner över 0,5 procent av aktierna i ett bolag måste redovisas till Finansinspektionen som dagligen publicerar en lista med dessa.

Norska Obos flaggar upp i JM

Samtidigt är det viktigt att konstatera att inte alla tror på kursnedgång i JM.

Den norska bostadsbyggaren Obos flaggar för ett innehav om 10,7 procent av kapitalet i JM. Det framgår av flaggningsstatistik på tisdagseftermiddagen.

Obos hade under förra året en post om över 5 procent i JM men sålde under augusti 2017 av sitt innehav till kurs om 245 kronor per aktie och gjorde en vinst på över 200 miljoner norska kronor. Obos-vd:n Daniel Kjørberg Siraj sade då till Nyhetsbyrån Direkt att bolaget gjorde bedömningen att det gick att få större avkastning på kapitalet genom ”smarta” investeringar i egen bok. Detta i ett läge när tillgången till mark började bli större.

”Hade vi behållit JM bedömer jag att det över tid finansiellt skulle ha fortsatt vara en kanoninvestering för oss. JM har gjort det bra ur långsiktigt perspektiv i Norge med en begränsad exponering mot Oslos innerstad och har bra mark i Sverige, inte minst i Stockholmsregionen”, sade han även.

JM stiger 1,5 procent på tisdagseftermiddagen till nivå runt 162:50 kronor efter flaggningen.