Ny boom för europeiska ETF:er

Det visar en analys av de europeiska kapitalflödena som gjorts av Lyxor, den franska banken Société Générales kapitalförvaltning.

– Ser vi till aktiesidan generellt så har inflödet ökat kraftigt och motsvarar cirka 1,6 miljarder euro i januari. Om vi bryter upp detta i geografisk exponering så noterar vi störst intresse för tillväxtmarknads-ETF:er, säger Adam Laird, chef ETF strategi Norra Europa på Lyxor.

– Däremot ser vi att amerikanska aktier, som var populärt under 2018, inte är lika intressant för investerarna just nu och i januari noterade vi utflöden motsvarande 2 miljarder euro för just amerikanska aktier.

ETF:er är en förkortning för Exchange Traded Funds, vilket betyder börshandlade fonder, en typ av passiv förvaltning. ETF:er är kända som framför allt billiga byggstenar i en investeringsportfölj.

Skifte för räntebärande placeringar

Ett tillgångsslag som fått stort genomslag under början av året är räntebärande placeringar, som under 2018 hade mycket mindre kapitalflöden jämfört med aktiesidan. Här konstaterar Adam Laird ett klart skifte.

– I januari visar denna typ av investeringar upp en rekordmånad med inflöden motsvarande 6,2 miljarder euro, och det är statsobligationer i tillväxtmarknader som sticker ut som den mest populära investeringsformen, säger han.

Tungt för råvaror

ETF:er som följer råvarumarknaden hade mycket stark tillväxt under första halvan av 2018 men denna trend vände totalt under det andra halvåret. Även i början av 2019 har denna typ av investeringar haft en tung start och i januari noterades utflöden motsvarande 208 miljoner euro.