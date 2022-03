Ny bok: En ”liftarens guide till galaxen” – för investerare

Köp boken i Privata Affärers bokhandel: Boken "Livet, börsen och allting" går att köpa i vår bokhandel.



Båda författarna är storläsare, och de läser för att de gillar att läsa. Ren eskapism, som Cristofer Andersson uttrycker det. Just lusten att läsa spelar en väsentlig roll för de båda författarnas samarbete, samtidigt som de ganska snabbt uppfattade att de delade samma ”torra, brittiska humor”, konstaterar Erik Sprinchorn.

Han har alltid tänkt att någon gång skriva en bok, men det har inte varit realistiskt, då han har för mycket att göra på dagarna. När Erik Sprinchorn skriver är det kortare texter, och när Cristofer Andersson ringde och frågade om de skulle skriva en bok ihop, sa han nej, ungefär tio gånger.

– Men Cristofer är en enveten människa. Han är en entreprenör, och vill någonstans, det är väldigt uppfriskande, och träffande. Så jag gjorde några försök, och hittade en modell till att frigöra tid, säger Erik Sprinchorn.

”Blivit bättre investerare på kuppen”

Samarbetet har slutat med mersmak, och Cristofer anser för sin del att det är det svåraste han har gjort.

– Du måste lyssna och sätta dig in i medförfattarens situation, vad har han för mål med texten? Vi har skilda erfarenheter, och jag känner att jag har blivit rikare av det här året, säger han.

Erik håller med, och han tror att de båda blivit bättre investerare på kuppen, trots att de under skrivprocessen inte talat så mycket om investeringar, inte om olika konkreta bolag ”i ropet”, och inte om bolagsanalyser.

Kärleken till läsandet ledde dem också fram till den pastischartade titeln ”Livet, börsen och allting”, efter Douglas Adams Livet, universum och allting.

”Ta ett brett grepp”

Och när de båda ”lattjade ett arbetsnamn” till det gemensamma projektet var det sannolikt Erik som kom på det, tror båda i en efterhandskonstruktion. Liftarens guide till galaxen fastnade hos dem, och de insåg att titeln ”gifte sig bra med om inte ambitionsnivån så åtminstone ”det vi ville skriva”, och att den ”funkar som pastisch”.

– Vi ville ta ett brett grepp i boken, en sorts komedi, typ innebörden av ”Always look at the bright side…”, säger Cristofer Andersson.

Erik Sprinchorn tillägger att kunskaper och insikter inom ett område lätt ”reser” till andra områden.

– Det gör att du kan dra nytta av kunskaperna och applicera dem på finansvärlden. Samtidigt kan ju börsen också vara applicerbar på livet i stort, säger han.

Medan Cristofer Andersson nu skrivit tre böcker, är det författardebut för Erik Sprinchorn.

”Val av temperament viktigt”

– Jag tycker att resonemang kring värderingar och temperament och incitament är intressanta. Om man snabbspolar min karriär som professionell investerare i 25 år, vad skulle jag haft nytta av att lära mig snabbare? Många går genom livet och tror att de är den de är, men man kan ändra sig. Det är viktigt vilket temperament man väljer att ha, och att man har en förmåga att skapa förutsättningar för att göra bra ifrån sig, säger han.

– Om jag tänker tillbaka till böcker jag minns, de som sticker ut är alltid de som är lite svåra. Unga läsare, och då visualiserar jag mina söner, 17 till 22 år gamla, men vi kanske inte enbart har skrivit för den målgruppen, säger Erik Sprinchorn vidare och tillägger att han uppskattar berömmet från en före detta kollega som hade läst alla källorna de använt och sa att det ”här är ju en riktig” bok.

”Fladdrar mellan olika teman”

Syftet har varit att nå stora målgrupper, från ungdomar till vuxna, nybörjare som erfarna. Alla ska kunna ha nytta av boken, enligt Cristofer Andersson.

De båda ”fladdrar lätt mellan olika teman” och i det gemensamma skrivandet har de utgått från följande rader ur inledningen i boken:

”Den här boken vänder sig till dig som investerare, men handlar om så mycket mer än siffror, estimat och diskonterade kassaflöden. Likt en liftares guide ställer den de stora frågorna och tar sig an det breda perspektivet – men ger samtidigt konkreta råd som tar dig framåt på börsen, och förbi”, heter det.

”Kafka och Candide”

Så här låter det i inledningen till kapitlet i boken som handlar om Kafka, författare av kött och blod, och Candide, en litterär figur:

”Vi har samlats för att avgöra vem som är störst, bäst och vackrast. Optimismen eller pessimismen. I en match om titeln Bästa rättesnöre för livet ska vi följa dessa kombattanter. I den blå ringhörnan, från sena 1800-talets Böhmen: Frans Kafka, kung av svart humor! Inte ens upptäckt under sin livstid, som bara sträckte sig 40 år. Publicerad mot sin vilja, pessimisternas pessimist! I den röda hörnan, från fantasins land, en rent imaginär karaktär. Från mitten av 1700-talet, med extra satirisk udd, Candide, optimisternas optimist! Ladies and gentlemen. Let´s get ready to ruuuuumble!”

De litterära referenserna är betydligt fler än ovanstående, men jämförelsen mellan Kafka och Candide finns med i boken för att investeraren i dag behöver besitta två ”olika mindset”, menar Cristofer Andersson och Erik Sprinchorn.

”Får bäring på investeringarna”

– Det behövs, för att du ska överleva tills du når ditt mål som investerare, säger Cristofer.

– Temperament är ett knepigt ord, kanske mer förhållningssätt. Det rör vid något djupare, värderingar, hur vill jag vara, och det formar hur jag mår, och vad jag kan tänka. Eller mina framgångar, säger Erik Sprinchorn, med tillägget att det får bäring på investeringarna.

– Det var Erik som kläckte idén till kapitel 7, som ”är kärnan i boken och vårt arbete”, säger Cristofer Andersson.

Kapitlet heter Qui bono, och kan översättas som ”vem tjänar på det”, eller ”till vilken nytta”. Den frågan ska alltid ställas, menar de båda författarna.

– Det kom naturligt. Kanske en lite hård och cynisk fråga som skiljer sig lite från det optimistiska synsätt vi båda har. Man ska vara en givare, men om du är givare kan du bli tagen gisslan, av tagare i närheten. Konceptet, vem tjänar på det, är avslöjande och kristalliserar komplexa skeenden, säger Erik Sprinchorn, som dock vill infoga att boken faktiskt är skriven i en annan tidsålder, eftersom ”vi gick in i en ny världsordning den 24 februari”.

