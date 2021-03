Skatteverket: Inga avdrag för pandemikostnader

Den strikta hållningen innebär att inte heller de som följt myndigheternas uppmaningar att inte åka kollektivt till arbetet, utan tagit bilen, får dra av extra kostnader. I Stockholm och Göteborg där trängselskatten finns vid in och utfart, har kostnaderna ökat ordentligt för den som kör bil och dessutom passerar trängselkamerorna två gånger dagligen.

– Generellt finns det inga avdrag relaterade till exempelvis coronapandemin och hemarbete, säger Johan Schauman.

Skatteverkets uppfattning om ”pandemiavdrag” har dock ännu inte prövats i högre instans.

– Men vi har dubbelkollat med vår rättsavdelning. Lagstiftaren har inte ändrat i avdragsrätten med anledning av pandemin. Grunden för den här delen i avdragsrätten är likadan som den var på 90-talet, säger Johan Schauman.

Inte ens om du köpte ett årskort i kollektivtrafiken för att använda till jobbresorna, får du dra av hela kostnaden om du började jobba hemma efter mars ifjol.

– Då får du dra av de tre månader då kortet användes till arbetsresor, men inte resten, säger Johan Schauman.

Alla kan se deklarationen tidigt

En av nyheterna i år är att alla kan se sin deklaration tidigt, som pdf-fil, även de som inte har en digital brevlåda. Deklarationen finns som pdf när man loggar in på Skatteverkets webbplats och går in på ”Mina sidor”.

Och sedan i onsdag finns årets deklarationer att beskåda hos Skatteverket. På tisdag, den 16 mars, öppnar deklarationen, och då kan du börja godkänna din deklaration, om du inte har ändringar att göra.

Redan i nästa vecka, från och med måndag till och med den 15 april, skickar Skatteverket ut årets pappersdeklarationer till dem som inte har digitala brevlådor. Det rör sig om ungefär 4 miljoner deklarationer.

– En annan nyhet är att beloppsnivån för dem som swishar in kvarskatten har höjts till 40.000 kr per dag, säger Johan Schauman.

Allt färre deklarationsbrevlådor

Senast den 3 maj ska deklarationen vara hos Skatteverket, men det räcker om den postas det datumet. Det blir inga förseningsavgifter för att posten levererar deklarationen någon eller ett par dagar senare.

Antalet särskilda brevlådor för deklarationer har minskat stadigt på senare år. I år finns det sådana brevlådor på 40 orter i landet. I Stockholm har det varit vanligt att många lämnar deklarationen sent till Skatteverkets kontor den dagen deklarationen ska vara inlämnad.

– Men det går inte att göra i år. Du kan lämna in deklarationen till Skatteverkets kontor om du gör det under kontorstid. Många har genom åren sett det som en sport att lämna sent, men för att undvika trängsel kring deklarationsbrevlådorna kommer den möjligheten att försvinna. Bäst är att skicka in deklarationen med posten om du använder pappersdeklarationen, säger Johan Schauman.

Återbäring redan i början av april

Skatteverket rekommenderar dock alla att deklarera digitalt. Det gäller de de som bara ska godkänna sin deklaration, men även de som ska ändra eller lägga till uppgifter kan göra det.

– För den som till exempel sålt en bostad eller värdepapper och därför ska lägga till uppgifter, är det enklast att använda e-tjänsten på skatteverket.se. Där är fler uppgifter ifyllda och den nya skatten räknas ut direkt. Den som deklarerar digitalt får också en kvittens på att deklarationen är inskickad, säger Anna Sjöberg.

Den som godkänt sin deklaration utan ändringar senast den 30 mars, och har återbäring att vänta, får den redan mellan den 7-9 april.

Övriga som deklarerat i tid och ska få återbäring får vänta till den 8 juni eller senast den 11 juni.

I augusti skickar Skatteverket slutskattebesked till dem som inte fått det tidigare.

Får du kvarskatt ska den vara betald senast den 12 november.

De som deklarerat senare än den 3 maj, med anstånd till den 15 juni, får eventuell återbäring i augusti. Alla deklaranter med kvarskatt får sina slutskattebesked i augusti.

4,8 miljoner personer får återbäring

Totalt handlar det i år om 8,1 miljoner deklarationer, vilket är 15.000 fler än ifjol, varav cirka 4,1 miljoner deklarationer lämnas i digital brevlåda.

Enligt de uppgifter Skatteverket har just nu är det ungefär 4,8 miljoner personer som har återbäring att vänta.

En märkbar effekt under pandemin är betydande ökning av bostadsaffärer jämfört med tidigare. Hela 340.000 personer har sålt sin bostad, vilket är nästan 100.000 fler än ett vanligt år.

Det här kollas extra mycket

Även bostadsuthyrarna har ökat under förra året, och man kan förvänta sig att dessa kommer att granskas lite extra eftersom det bara är ungefär en femtedel av dem som borde redovisa uthyrning som faktiskt gör det, enligt Johan Schauman.

I övrigt kommer avdrag för resor till och från jobbet att kontrolleras, eftersom Skatteverket av erfarenhet vet att många som gör detta avdrag inte har rätt till det.

Förutom att deklarera digitalt i Skatteverkets app eller e-tjänst, och på papper, går det att använda en knapptelefon eller deklarera med sms med hjälp av koder som trycks på pappersdeklarationen.