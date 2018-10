Nu kan du betala kvarskatten med Swish

– Många har angett att de vill betala med Swish, när vi har ställt frågor om framtida betalningslösningar. Det är enkelt och smidigt och dessutom innebär det mindre risk för fel, eftersom de enda siffror man behöver ange är beloppet man ska betala och sitt eget telefonnummer, säger Kennet Mattsson, tillförordnad sektionschef på Skatteverket i ett pressmeddelande.

För att betala in skatt via Swish loggar du först in på skatteverket.se och följer instruktionerna. Då kan Skatteverket se varifrån betalningen kommer och vad den gäller.

Än så länge är det bara skatt som går att betala med Swish och det är bara privatpersoner som kan använda tjänsten.

– Vi väntar oss att många som ska betala sin kvarskatt den 12 november kommer att använda möjligheten, säger Kennet Mattsson.

Inledningsvis finns en övre gräns på 15 000 kr. Mer än så går det inte betala via Swish under ett dygn.

– Vid större betalning av till exempel kvarskatt så går det att dela upp betalningen i flera under en period eller som tidigare betala via bankgiro, säger Kennet Mattsson.