En långsiktig utdelare att teckna

Var sjätte aktie oavsett aktieslag ger rätt att teckna en preferensaktie för 28 kr styck. Det är 6,40 kr under marknadspriset för preffarna just nu och då det krävs sex stamaktier eller sex preferensaktier för att teckna en ny preff blir erbjudandet värt drygt 1 kr per aktie. Detta innan teckningsrätterna avskiljs, vilket lär sänka kursen med motsvarande belopp.

Riktigt långsiktigt finns det vissa risker med NP3:s fokus mot norra Sverige, men det är ju inte direkt tal om att de största orterna där ska utarmas på befolkning. Tillväxtpotentialen för handel och logistik samt industrier runt omkring landets mest tätbefolkade områden är kanske större, men för bolag som fokuserar norrut innebär den kanske lite lägre tillväxten istället lite högre avkastning från fastigheterna.

28 kr för en NP3 Preferensaktie är en teckningskurs som passar dig som gillar stabil utdelning som inte höjs. Direktavkastningen räknat på teckningskursen är relativt höga 7,1 procent. Det är klart högre än de 5,8 procent som du får om du köper preffen över börsen.

En viss risk finns att preferensaktiens kurs börja falla från nuvarande kurser på drygt 34 kr om Riksbanken höjer styrräntan framöver eller om inflationen tar ytterligare fart. Vill du inte teckna lär du kunna sälja teckningsrätterna för ca 1 kr.

Preffen passar därför främst dig som är långsiktig. En extra bolagsstämma ska hållas den 19 oktober och teckningstiden i nyemissionen är 30 oktober till 14 november.