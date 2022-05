Northern Capsek Ventures ingår avtal om storförvärv

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg som investerar i tillväxtbolag, främst tech-bolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital. CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Henrik berättar inledningsvis om den för närvarande svaga miljön för tech-bolag och hur det har kommit att påverka Capsek.

– Det är en tydlig nedgång i värdering av tillväxtbolag. De tre noterade innehaven i våra portföljer har gått ned med cirka 40 procent i genomsnitt under 2022. Vad det gäller värderingarna på onoterade bolag är det alltid en tydlig eftersläpning. De tenderar att fördröja sina kapitalanskaffningsprocesser istället för att sänka värderingen.

– Vi har gjort nedvärderingar av onoterade bolag i portföljen under 2022 eftersom jämförbara noterade bolag nedvärderats. Samtidigt växer våra onoterade bolag med 25-30 procent i årstakt, vilket dämpar behovet av nedvärderingar. Nedgången är negativ för vår portfölj men innebär en möjlighet för oss att komma in i nya bolag till lägre värderingar. Vi är ett växande investmentbolag med lång investeringshorisont. Därför ser vi, allt annat lika, mer möjligheter än hot under större sättningar på marknaden.

Henrik kommenterar därefter den affär som Capsek nyligen annonserat där man skrivit avtal om att förvärva tio bolag av den noterade AIF-fonden Nordic Tech Fund.

– Vi tycker de bolag som ingår i fonden passar vår strategi väl. Av de tio bolag som ingår i fonden har vi sedan tidigare investerat i fyra. Det innebär sex nya bolag som vi känner ganska väl i och med att vi samarbetat med Nordic Tech Fund sedan tidigare.

På frågan hur affären tekniskt ska gå till givet att Nordic Tech Fund är en noterad fond som ger ut vinstandelsbevis till andelsägare, säger Henrik:

– Tekniskt kommer affären gå till så att vi förvärvar aktier i portföljbolagen av Nordic Tech Fund genom att betala med egna aktier. Ett villkor för att det ska kunna genomföras är att fonden förtidsinlöser vinstandelsbevis. För att det ska kunna göras krävs i sin tur ett extra ägarmöte bland vinstandelsinnehavare som får rösta igenom en förtidsinlösen samt att förtidsinlösen kan ske genom betalning med aktier.

Enligt Henrik förväntas affären gå igenom under juni månad och kommer då innebära att Capsek blir större ägare i de innehav där man redan är ägare sedan tidigare. Man växer också portföljen från 9 till 15 bolag, vilket ligger i linje med det långsiktiga målet att ha runt 25 bolag i portföljen. Kapital under förvaltning kommer också nära fördubblas.

Att fokusera på affären med Nordic Tech Fund är CapSeks huvudfokus i närtid, men Henrik utesluter inte att ytterligare affärer kan göras under 2022.

– Vi har en jättefin pipeline av andra bolag där vi jobbar utifrån en lista på tio bolag. Jag tror mycket väl vi kan göra en till två ytterligare investeringar under året.

På frågan om CapSek, givet nuvarande marknadsläge, förändrat något i den långsiktiga målsättningen om att portföljen i genomsnitt ska avkasta 20 procent årligen, svarar Henrik:

– Vårt långsiktiga avkastningsmål kvarstår. Vi vet att det aldrig går spikrakt, därför ska man se det målet som ett genomsnitt över en femårsperiod. Det brukar vara först efter fem år som man börjar se avkastningen i den typ av investeringar som vi gör.

Henrik menar att Capsek som investering ser intressant ut för den långsiktige.

– Vi hade ett mindre bra 2021 där våra noterade innehav gick ner i värde. Men vi har samtidigt visat att vi kan bygga upp en portfölj av bolag som utvecklas operativt väl.

– Det finns väldigt bra potential att de bolag som idag ingår i portföljen kommer få en fin utveckling på sikt. Även den pipeline av nya bolag, såväl inom Nordic Tech Fund som utanför, har stora tillväxtmöjligheter. Det finns många goda skäl att investera i Capsek.

Av: Capsek