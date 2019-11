Norska laxbolag pressas av amerikanska stämningar

Flera norska fiskodlare har mottagit en stämning från den konkurrensbevakande delen av det amerikanska justitiedepartementet, ”the Antitrust Division of the Department of Justice”, som inleder en utredning om prissamarbete. På torsdagskvällen gick Mowi, Grieg Seafood och Salmar ut med liknande pressmeddelande om saken.

Bolagen pekar i sina pressmeddelande på att EU-kommissionen redan initierat en utredning efter misstankar om prissamarbete mellan den norska fiskodlingsaktörerna och utredningen i USA baseras på liknande misstankar, enligt bolagen.

Mowi och Salmar tillbakavisar anklagelserna. Grieg Seafood skriver att bolaget inte har någon information som ger stöd till anklagelserna. Samtliga bolag skriver att de ska samarbeta full ut med myndigheterna.

Oslobörsens ”sjömatsindex” där fiskbolagen handlas ned nästan 5 procent på fredagsförmiddagen. Vid halvtiotiden hade hade Mowi fallit 3,2 procent, Grieg Seafood 3,5 procent och Salmar 7,0 procent.