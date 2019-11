Nordnets privatsparare rustar för kortsiktig nedgång

Vad gäller handlarnas börssyn på mycket kort tidshorisont speglas den bäst av handeln med så kallade certifikat med fast hävstång, som oftast handlas med en horisont på någon eller ett par enstaka handelsdagar eller ibland enbart intradag.

Där är en majoritet av Nordnets aktiva kunder för närvarande negativt intällda, med en stor majoritet som köpt så kallade bear-certifikat med svenskt börsindex som underliggande (certifikat som ger ökad utväxling när underliggande index rör sig). I förra veckan hade 67 procent av certifikathandlarna köpt bear-certifikat med OMXS30 som underliggande, mot endast 33 procent som köpt OMXS30 bull.

Positiva på lång sikt

Vad gäller Nordnetkundernas börssyn på lite längre sikt speglas den bättre av handeln med så kallade minifutures, köp- eller säljwarranter, med rörlig hävstång. Där har andelen kunder som är exponerade för en uppgång ökat från 30 procent till 52 procent på drygt tre veckor, enligt Nordnets siffror.

”Det är en syn jag delar. Vi har redan de senaste dagarna sett en svalare börs, med nya och osäkra turer i handelskriget. Men på längre sikt är många, inklusive jag själv, positiva till aktier”, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt i en kommentar.

Många köper guld

Samtidigt har många sparare fortsatt att köpa guld, via certifikat och börshandlade fonder (ETF:er). Handeln i guldcertifikat har enligt Nordnet ökat med flera hundra procent i år, vilket skvallrar om en oro över den världsekonomiska utvecklingen på ännu längre sikt. Guldpriset har stigit kraftigt under året som gått: på tolv månader har priset stigit nära 20 procent och ett uns kostar numera cirka 1.458 dollar, trots en viss avmattning under hösten.