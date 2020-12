Nordeas chefsstrateg: Medvind för riskfyllda tillgångar

Antalet smittade i världen har haft en kraftig ökning under senaste månaderna, men marknaden har i kölvattnet av flera olika positiva vaccinnyheter börjat prissätta en normalisering av den globala ekonomin mot slutet av nästa år.

Att synen förändrats på den närmaste framtiden har inlett en kraftig rotation i marknaden. En hel del tillgångar har släpat efter under pandemin, och de spås bli vinnare när normaliseringen kommer, skriver Nordeas chefsstrateg i marknadssynen.

Medvind på marknaden

”Vi förväntar oss att återhämtningen fortsatt kommer hålla aktiemarknaden under vingarna och att aktier kommer prestera bättre än obligationer och behåller därför vår övervikt på aktiesidan”, skriver Johan Larsson.

Den pågående rotationen på marknaden kan mycket väl hålla i sig, inte bara för tidiga vinnare på pandemin, och kommande vinnare. Den ekonomiska återhämtningen i världen ger medvind för marknaden som helhet, menar Nordea.

Trots att pandemin fortsätter under hela 2021, vilket kommer att avspegla sig på marknaderna när virusspridningen är kraftig. Men den negativa tillväxten och de stora nedgångar som kommer vid dessa tillfällen är snarare köptillfällen än någonting annat.

Övervikt verkstad

Även konjunkturkänsliga tillgångar har en positiv framtid, enligt Nordea, som fortsätter att rekommendera övervikt mot verkstads- och materialbolag i början av nästa år.

Nordea tror även att vi bör vara beredda på en period av ”konsolidering och viss vinsthemtagning” under nästa år. Men på lite sikt är utvecklingen ändå positiv.

”Avsaknaden av avkastningsmöjligheter från mer säkra placeringsalternativ kommer fortsatt påverka marknaden”, skriver Johan Larsson i marknadssynen.

Återhämtningen kommer, men en fullständig återhämtning kan dröja länge. I väntan på den fortsätter centralbankerna sannolikt med penningpolitiska stöd. Och den ökade smittspridningen har resulterat i utökade restriktioner och nya nedstängningar kommer att påverka ekonomin.

Till skillnad från hur det såg ut i våras är restriktionerna nu mer isolerade och drabbar främst tjänstesektorn. Under våren slog åtgärderna ofta brett över samtliga delar av ekonomin.

”Vi ser därför att den ekonomiska aktiviteten som helhet kommer påverkas mindre jämfört med i våras”, skriver Johan Larsson.

Fortsatt duvaktiga

Riskerna gör att centralbankerna bibehåller en duvaktig politik under 2021, och eventuellt längre än så. Även vid en normalisering finns det fortsatta risker, till exempel risken att restriktionerna leder till en våg av konkurser som i sin tur leder till högre arbetslöshet och minskad inkomst för hushållen, enigt Nordea.

Även när det gäller vinsterna är Nordeas perspektiv positivt in i 2021. Uppsidan är fortfarande cirka 5-10 procent under nästa år, och den just nu avslutade rapportperioden för tredje kvartalet satte rekord i att överträffa analytikernas förväntningar.

Under följande kvartal lär vinstutvecklingen bromsas av fortsatta pandemirestriktioner i de utvecklade ekonomierna, menar Johan Larsson.

”Men vi tror samtidigt att marknaden kommer vara villig att se igenom denna svaghet eftersom vi nu med hjälp av kommande vaccin kan förvänta oss en normalisering under en överblickbar framtid”, skriver han.