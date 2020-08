Nordea: Juliinflationen stärker nollränteläget

Läs även: Hyrbilar drog upp inflationen

Riksbanken hade prognostiserat en KPIF exklusive energipriser om 1,1 procent i juli.

– En inflationstakt exklusive energi på 1,5 procent är goda nyheter för Riksbanken, säger Torbjörn Isaksson med tillägg om att årets inflationssiffror är hoppiga samt svårtolkade.

Trots den högre inflationen än väntat i juli finns det ändå utmaningar för Riksbanken gentemot målet om 2 procents inflation, anser Nordea-analytikern.

– Bilden om att Riksbanken inte kommer att sänka räntan har om något stärkts. Vår prognos är att Riksbanken håller räntan på noll över hela 2021. Men det går inte att utesluta att räntan faktiskt sänks när ekonomin börjar normaliseras, säger han.

”Stark krona en utmaning”

Men när pandemin lagt sig kommer Riksbankens fokus mer att återgå mot mer normala faktorer för penningpolitiken som faktisk inflation och inflationsförväntningar. Trots en högre inflation än förväntat i juli utgör låga löneökningar och en starkare krona övergripande utmaningar för Riksbanken.

Kantar Prospera släpper sin augustienkät på torsdagen. Under de senaste månaderna har penningmarknadens långsiktiga KPIF-förväntningar planat ut på 1,6 procent.

Angående inflationen i juli, då KPIF oväntat steg 0,2 procent mot i juni mot förväntan om en oförändrad nivå enligt Infronts enkät, bidrog inte minst fortsatt stigande biluthyrningspriser, noterar Nordea-chefsanalytikern.

Även priserna på kläder och skor var lite högre än förväntat under månaden då det inte på samma sätt som förväntat var reor under juli, fortsätter han.

– 2020 är ett annorlunda år som föranleder stora förändringar i konsumenters beteenden. Det gör inflationen mer svårtolkad och enskilda månadssiffror ska tas lite med en nypa salt, lägger Torbjörn Isaksson till.

Att klädpriserna varit lite högre än förväntat under de senaste två månaderna, efter att ha varit lägre än förväntat tidigare, kan ha att göra med den tidigare svaga kronan. Inköpen av sommarkollektioner har skett för flera månader sedan, säger Nordea-chefsanalytikern.

Framåt årsskiftet riskerar dock inflationen att påverkas negativt av den stärkta kronan, så till vida nuvarande nivåer håller i sig, fortsätter han.

SHB tror inte heller på räntehöjning

Även Handelsbanken noterar i en snabbkommentar att klädpriserna avvikit från sina normala säsongsmönster under pandemin. Banken anser också att enskilda inflationssiffror behöver betraktas med stor osäkerhet under rådande tider samt att eventuella tolkningar behöver ske vaksamt. Banken bedömer dock att inflationen ligger klart under Riksbankens mål.

”Vi räknar med en underliggande inflation på omkring 1,0 till 1,5 procent under kommande år, vilket i stort är i linje med Riksbankens nya inflationsprognos. Trots detta räknar vi med att Riksbanken lämnar räntan oförändrad”, skriver Handelsbanken.

Riksbanksdirektionens nästa kommunikation efter sommaruppehållet är ett tal av Cecilia Skingsley den 20 augusti. Nästa penningpolitiska möte är den 21 september.