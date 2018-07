Nokia: Svagt resultat – aktien faller stort på börsen

Analytikernas förväntningar låg på en vinst på 0,04 euro per aktie, enligt SME Direkt.

Det rapporterade resultatet per aktie blev -0,05 euro mot väntade -0,03 euro per aktie.

Omsättningen hamnade på 5 318 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 5 147 miljoner euro.

Nokia Networks visade samma mönster under andra kvartalet som under det första, med i princip utraderad rörelsemarginal, nu ned 6,7 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol till 1,5 procent. Under första kvartalet var marginalen 1,0 procent.

Kostnaderna inom FoU och omkostnader (SG&A) minskade, men i lägre takt än försäljningen.

Även bruttomarginalen försvagades påtagligt till 34,8 procent (39,1).

”Affärs- och regional mix fortsatte att ha viss effekt på bruttomarginalen, liksom kortsiktiga åtgärder med några få större kunder som finansierar sina 5G-starter inom deras befintliga budgetplaner”, skriver Nokiachefen Rajeev Suri i rapportens vd-ord.

Trots den svaga starten på 2018 sett till marginal håller Nokia fast vid sina utsikter för både koncern och Networks, där en rörelsemarginal på 6-9 procent ska nås för helåret 2018.

För Networks förväntas en bättre marknad under andra halvåret, särskilt i Nordamerika under det fjärde kvartalet.

Försäljningsmässigt klarade sig Nokia även något bättre inom Networks under det andra kvartalet. Omsättningen summerades till knappt 4,7 miljarder euro, vilket var 4 procent bättre än väntat bland analytiker. Jämfört med andra kvartalet 2017 var det en nedgång med 6 procent, men oförändrat i konstanta valutor.