Nobia mer än halverade resultatet

Rörelseresultatet under fjärde kvartalet påverkades av extraordinära poster om 154 miljoner kr. Posten består av en pensionskostnad om 66 miljoner kr, vilken redovisas som en jämförelsestörande post, samt av engångskostnader om 88 miljoner kr.

Nettoomsättningen uppgick till 3.390 miljoner kr, jämfört 3.116 miljoner samma kvartal förra året.

Den organiska tillväxten var -2 procent (0).

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr per aktie för 2018. För 2017 utbetalades en ordinarie utdelning om 3,50 kr per aktie samt en extrautdelning om 3,50 kr per aktie, totalt 7,00 kr per aktie.