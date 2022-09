New Wave köper brittiskt bolag

BTC Activewear beskrivs som den tredje största profilklädesgrossisten i Storbritannien med ett femtiotal ledande internationella varumärken i portföljen.

”BTC Activewears försäljningsmodell visar på potentialen för e-handel inom B2B, då cirka 90 procent av bolagets order görs genom BTC Activewears webbshop”, skriver New Wave.

I fjol omsatte BTC Activewear 53 miljoner pund. Förvärvet kommer att ge en positiv påverkan på New Waves resultat redan under innevarande år, men kommer kortsiktigt att ha en negativ inverkan på koncernens bruttovinstmarginal och rörelsemarginal vilka är lägre i BTC Activewear än i New Wave Group.

”Genom att komplettera bolagets portfölj med New Wave Groups egna varumärken finns emellertid goda möjligheter att avsevärt förbättra både rörelse- och bruttovinstmarginalen i BTC Activewear de kommande åren”, heter det.

”Med det här förvärvet etablerar vi på allvar New Wave Group som en av de riktigt stora spelarna på den brittiska marknaden, vilket såklart är väldigt roligt. Dessutom får vi in ett väldigt attraktivt och välskött bolag i koncernen,

men också ovärderlig branschkunskap som alla våra bolag kommer att få nytta av”, säger New Waves vd Torsten Jansson i en kommentar.