Nent redovisar nytt abonnentmål

Nent meddelar samtidigt en ny finansiell rapporteringsstruktur från och med det andra kvartalet 2020 som en följd av avkonsolideringen av Viasat Consumer-verksamheten efter sammanslagningen med Canal Digital.

Vidare meddelas att Viaplays intäkter och det totala antalet betalande Viaplayabonnenter kommer att rapporteras kvartalsvis.

Alla återstående rättighetskostnader för pågående säsonger av fotbollsligorna som nu har återstartat kommer att kostnadsföras i koncernens resultat för det andra kvartalet, inklusive 2019/2020-säsongerna för Premier League, Bundesliga och Superliga.

Kostnaderna för några av de andra sportevenemang som ännu inte har återstartat säsongerna tas från det tredje kvartalet.

”Återstarten av fotbollsligorna har lockat intresse på Viaplay som saknar motstycke, där antalet strömmade minuter för de första tolv spelade Premier League-matcherna, ökade med 23 procent jämfört med snittet för säsongen innan avbrottet som orsakades av coronaviruset”, skriver Nent.

Från och med det andra kvartalet 2020 kommer Nent inte längre att rapportera försäljningar och vinster per segment utan kommer i stället att ha fyra nettoförsäljningskategorier och ett rörelseresultat. De fyra kategorierna är Viaplay – intäkter från betalda streamingtjänster, Other Subscription – intäkter från distributörer och övriga abonnemangs-relaterade intäkter, Advertising – intäkter från annonsförsäljning och sponsorskap och Studios & Other – primärt externa intäkter från innehållsproduktion och distribution.

Sammanslagningen av Nents Viasat Consumer-verksamhet med Telenors Canal Digital slutfördes den 5 maj och kommer att ge upphov till en reavinst, som kommer att rapporteras i Nents resultat för det andra kvartalet som en jämförelsestörande post. Sammanslagningen väntas ge årliga kostnadssynergier om cirka 650 miljoner kronor med full effekt från 2022, samt betydande försäljningssynergier. Integrations- och andra relaterade kostnader förväntas uppgå till cirka 900 miljoner kronor under 2020 och 2021.

Enligt Nents vd Anders Jensen ligger den pågående minskningen av intäkter från annonsförsäljning och produktioner på grund av coronaviruset i linje med bolagets förväntningar och processen att sälja den del av Studios-verksamheten som inte är den primära kärnverksamheten går som planerat.

Koncernen kommer rapportera resultatet från den delen av sin Studios-verksamhet som är till salu som avvecklad verksamhet.