Nästa generations röntgenrör tillverkas i Sverige

Klicka här för att läsa mer om företrädesemissionen

– Upptäckten av röntgenstrålning 1895 har haft enorm betydelse för mänskligheten. I dag används den inte bara inom vården utan också i säkerhetskontroller på flygplatser, i kvalitetskontroller inom industrin och inom mängder av andra områden. Men själva tekniken har inte förändrats mycket på 100 år. Röntgensystemen förbrukar mycket el, är dyra och otympliga vilket är begränsande. Det tänker vi ändra på, säger Mats Alm, vd på Luxbright.

Luxbright tillverkar redan i dag röntgenrör som bygger på en avancerad teknik med mikrofokus vilket ger en högre bildskärpa. Efterfrågan på dessa är stor, inte minst tack vare att de är designade för att pluggas in i befintliga röntgensystem, så att användarna inte behöver investera i ny utrustning för att kunna dra nytta av fördelarna med nya rör. Luxbright har i dag ordrar som ligger och väntar på att produktionen ska starta i den nya svenska fabriken.

Luxbright bildades 2012 och är sedan 2020 noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Tidigare var produktionen lokaliserad till Kina men sedan i somras har man samlat all utveckling, produktion, kvalitetskontroll och försäljning under ett och samma tak vid företagets anläggning i Göteborg. Här finns också ett renrum, ett slutet rum där man kan arbeta i en kontrollerad miljö fri från till exempel partiklar eller fukt som kan påverka kvaliteten.

I november såg det allra första helsvenska röntgenröret med mikrofokus dagens ljus. Nu jobbar man med att finjustera processerna för att komma i gång med produktionen i år och sedan successivt skala upp kapaciteten under 2024.

Läs mer om Luxbright här!

Parallellt pågår arbetet med att ta fram en prototyp till det som på allvar kan förändra världen när det gäller hur och var vi använder röntgen: ett röntgenrör med kallkatod, en banbrytande teknik som gör att utrustningen kan bli så liten, lätt och energisnål att man kommer att kunna bära den med sig.

– Vi kommer att få se nya användingsområden som vi inte ens kan föreställa oss ännu. Redan i dag – utan att kallkatodrören ens finns att köpa – säljs en och en halv miljon röntgenrör i världen varje år. Om vi kan ta en liten del av marknaden, som dessutom kommer att växa i takt med alla nya applikationer, så kommer Luxbright snabbt att bli ett stort bolag, säger Mats Alm.

Flytten från Kina till Sverige ser han som något som kommer att bidra starkt positivt till företagets fortsatta utveckling. Ledtiderna blir väsentligt kortare när man bara behöver gå en trappa ner från kontoret för att nå produktionsanläggningen.

Också leverantörerna finns närmare. Ett företag som utför mekanikarbeten ligger alldeles intill i samma industriområde och glasblåseriet som man samarbetar med ligger i Lund.

– Det här ger oss en helt annan kontroll över såväl kvalitet som leveranser och en ökad effektivitet i vårt utvecklingsarbete. Nu tittar vi på att automatisera vissa moment i tillverkningen och räknar med att därigenom kunna behålla samma marginaler som tidigare. Med dagens geopolitiska läge tror jag att fler företag kommer att välja den här vägen. För oss finns bara fördelar, säger Mats Alm.

Företrädesemissionen i korthet Teckningskurs: 0,8 SEK (courtage utgår ej) Emissionslikvid: Cirka 35,4 MSEK Bolagsvärde: Cirka 35,4 MSEK Teckningsförbindelser & garantiåtaganden: Cirka 19,3 MSEK (cirka 54,3%) Teckningsperiod: 13 februari – 2 mars 2023 Länkar till teckning: Teckna erbjudandet hos Avanza Teckna erbjudandet hos Nordnet Teckna erbjudandet hos annan bank

Detta är en annons från Luxbright och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.