Nasdaq höjer budet på Cinnober till 87 kr kontant per aktie och till 121 kr kontant per teckningsoption. Tidigare låg budet på 75 kr per aktie och 85 kr per teckningsoption.

Vidare frånfaller villkoret om regulatoriska, myndighets- eller liknande tillstånd. Acceptperioden förlängs till den 9 januari 2019.

Aktieägare representerande sammanlagt 82,6 procent av aktierna och rösterna i Cinnober1, har antingen accepterat erbjudandet eller ovillkorat åtagit sig att acceptera det reviderade erbjudandet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Invium Partners, Swedbank Robur Fonder, Handelsbanken Fonder, MVN Asset Management, AMF Fonder, Humle Småbolagsfond och Coeli Asset Management, representerande sammanlagt 44,9 procent av aktierna och rösterna i Cinnober, har ovillkorat åtagit sig att acceptera det reviderade erbjudandet. Flera av dessa har tidigare ansett att det initiala budet var för lågt.

Nils-Robert Persson, styrelseordförande i Cinnober, och Peter Lenti, medgrundare och styrelseledamot i Cinnober, som tillsammans äger 16,8 procent av samtliga aktier och röster i Cinnober, har accepterat erbjudandet och åtagit sig att inte återkalla sina accepter.

Styrelsen i Cinnober rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Cinnober att acceptera det höjda budet.

Det reviderade erbjudandet motsvarar en premie om cirka 41 procent jämfört med stängningskursen för Cinnober-aktien den 13 september 2018 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av det initiala erbjudandet), och cirka 49 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Cinnober-aktien under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av budet.

Aktieägare som redan lämnat in sina aktier för 75 kronor kontant för varje aktie och teckningsoptioner för 85 kronor kontant för varje teckningsoption i Cinnober kommer automatiskt att få ta del av det höjda vederlaget i det reviderade budet.