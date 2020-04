Något uppåt för oljan inför Opecmöte

Terminen för Brentoljan var vid klockan 8.15 upp 2,4 procent till 33:40 dollar per fat.

Torsdagens möte mellan länderna inom Opec+ väntas sluta bättre än mötet som hölls i mars där Ryssland motsatte sig stora produktionssänkningar för att kompensera för efterfrågechocken i spåren av corona-pandemin.

Förhoppningar på en lösning på priskriget inom kartellen väcktes efter medierapporter om att Ryssland nu skulle vara villiga att reducera sin produktion med 1,6 miljoner fat per dag. Totalt hoppas marknaden på minskningar om mellan 10 och 15 miljoner fat per dag. Det skulle vara den största produktionsminskningen någonsin som oljekartellen företagit.

”Jag tror att det kommer att bli en överenskommelse vilket kommer att skänka glädje i det korta perspektivet”, sade Lachlan Shaw som är analyschef för råvaror på National Australian Bank till Reuters. Men han tillade även att allas blickar sedan kommer att vändas mot fundamenta, och att dessa är ”skrämmande”.

Efterfrågeminskning sänker under 20 dollar

Den nederländska banken ING Groep är också pessimistiska och spår att oljepriset kommer leta sig under 20 dollar per fat i andra kvartalet, rapportrerar Bloomberg News. De utbudssänkande åtgärder som är att vänta vid Opec- och G20-mötena kommer att vara för små i förhållande till efterfrågan, menar ING.

Saudiarabien och Ryssland kommer mest troligt bara nå utbudssänkningar på mellan 6 och 7 miljoner fat per dag -åtgärder som förvisso är rekordstora, skriver ING.

Minskningen är mer än tre gånger de som var gällande innan tuppfäktningen mellan länderna började vid det senaste toppmötet i Opec+, vilket slutade med ett priskrig, men klart mindre än de 10 miljoner fat per dag som USA:s president Donald Trump talade om i förra veckan efter ett samtal med saudiske ledaren Muhammed bin Salman.

Som minst räknar ING med att efterfrågeminskningen ska landa på 15 miljoner fat per dag i det andra kvartalet, jämfört med innan pandemin. Lagervolymernas fyllnadsgrad blir nyckeln till hur mycket priset ska falla, menar ING.

”Den utbredning av efterfrågeförstörelse vi har sett är chockerande”, sade Warren Patterson, ING:s råvaruanalyschef till nyhetsbyrån.

Ett annat väsentligt problem föreligger för de nya appropåerna från Opec och kartellsamarbetspartnern Ryssland om att USA ska förbinda sig till egna utbudsåtgärder. Sådana är att likställa med olaglig marknadspåverkan och konkurrensbrott, menar ING-analytikern. Däremot kommer USA att spela en roll rent naturligt när priserna är för låga för att full produktion ska kunna upprätthållas.

Snittpriset på Brentolja väntas ligga kring 20 dollar per fat på Brentsidan under det andra kvartalet, innan en återhämtning till 45 dollar fatet är att vänta i det fjärde kvartalet, enligt Warren Patterson. Skärtorsdagens Brentpris låg kring 34 dollar per fat.