MS: Högre räntor ger potential i amerikanska banker

I samband med förra veckans börsturbulens i spåren av ökad omikronoro pressades visserligen banksektorn. Men oron är överdriven, skriver Betsy Graseck, analytiker på Morgan Stanley i analysen, rapporterar Marketwatch.

”Vi har sett det förut. Viruset slår till, forskare skapar vaccin för att bekämpa det. Om omikron skulle behöva ett nytt vaccin så säger Moderna och Pfizer att produktionen kan inledas första kvartalet 2022 och rullas ut under det andra kvartalet. I värsta fall leder det till något lägre tillväxt under ett kvartal men utan nedstängningar i USA”, skriver hon.

Historiskt sett har banksektorn överträffat alla andra sektorer under perioder av stigande räntor. Enligt Graseck leder en räntehöjning på 0,25 procentenheter till att bankernas vinster ökar 1,5 procent. Enligt de senaste indikationerna från Fed kan det bli ännu större höjningar nästa år.

Graseck lyfter fram sex bankaktier som ”top plays”. Det är Ally Financial Inc., Alliance Data Systems Corp., Capital One Financial Corp., Regions Financial Corp, State Street Corp., Synchrony Financial och Wells Fargo & Co.

När det gäller räntehöjningar är Wells Fargo och State Street solklara vinnare, enligt Graseck. Detta på grund av deras räntekänslighet och attraktiva värderingar. Graseck ser en potentiell uppsida på 28 procent för Wells Fargo och 42 procent för State Street, rapporterar Marketwatch.

Aktier som är intressanta i uppstudsen efter omikronoron är Synchron Financial och Capital One eftersom de handlas på låga P/E-tal samtidigt som lånetillväxten väntas ta fart. Samtidigt väntas Regions Financial gynnas av ökad efterfrågan på företagslån.