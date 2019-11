MQ byter namn – gör om till konceptbutiker

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Som konceptbutik kommer Marqet utöka sortimentet med fler typer av produkter och tjänster för människor i dagens flexibla arbetsliv. Vi skapar en arena med tillfälliga samarbeten, fler inspirerande kollektioner och ett ännu större fokus på trender”, kommenterar Ingvar Larsson, vd för Marqet.

Utöver ett utökat produktsortiment öppnar Marqet upp för nya kundupplevelser, som till exempel möjligheten att sitta och arbeta från butikerna. Dessutom upplåter man viss butiksyta åt externa aktörer.

MQ har tidigare kommunicerat att koncernen arbetat med en förnyad varumärkespositionering av MQ.

”Namnbytet från MQ till Marqet förtydligar vårt utvecklade kunderbjudande och en utvecklad affärsmodell. Kärnaffären är fortsatt mode för människor i arbetslivet, men fler produktkategorier ger oss ett mer dynamiskt sortiment och större möjligheter att skapa inspirerande kollektioner och samarbeten. På så sätt skapas nya värden åt våra kunder”, säger Ingvar Larsson.

Under kommande veckor öppnar Marqet även i Göteborg samt i Malmö. Under 2020 förnyas resterande av MQs butiker i landet. Det innebär att de två varumärkena kommer leva sida vid sida under övergångsfasen. MQ Holding-koncernens verksamhet kommer därefter att drivas under de två affärsområdena Marqet och Joy.

De ovan kommunicerade förändringarna representerar en nystart för, och avser, MQs kunderbjudande och påverkar därmed inte de finansiella mål som MQ Holding tidigare kommunicerat, heter det.