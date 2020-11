Möt författaren bakom ”finansvärldens bibel”

Michael Lewis tog examen i konstvetenskap vid Princeton, arbetade som konsthandlare, vidareutbildade sig på London School of Economics, fick jobb och avancerade snabbt på Salomon Brothers i New York – då den hetaste investmentbanken i USA, sa upp sig, skrev en bästsäljare om finansvärldens mörka insida och blev känd över hela världen. Boken i fråga, ”Liar’s poker” (1989), har kallats finansvärldens bibel.

Boken är delvis självbiografisk och handlar om kulturen som rådde på Wall Street under 1980-talet efter den statliga avregleringen. Vid tiden var Salomon Brothers den största och mest lönsamma investmentbanken i USA, känd för sin alfahanekultur och för att vara en plats där uttryck som ”Big Swinging Dick” myntades. Sedermera naggades ryktet i kanten av en rad skandaler. Salomon var bland annat först ut med nya finansiella instrument såsom MBS, ett värdepapper med fastighetslån som säkerhet. Riskerna förstod varken bankerna eller investerarna själva fullt ut.

Såg kraschen komma

Föga anade Michael Lewis då att 1980-talets finansvärld skulle framstå som i det närmaste idyllisk 20 år senare, då finanskrisen briserade.

Boken ”The Big Short”, som också gett upphov till en Oscarsnominerad film med bland andra Christian Bale, Ryan Gosling och Brad Pitt, handlar om de som såg krisen komma före alla andra. Här beskrivs de invecklade mekanismer som bankerna skapade för att blåsa upp bostadsmarknaden i mitten av 00-talet och tjäna pengar på låntagares stigande skuldberg – tills systemet oundvikligen kraschade.

Orättvisor i blickfånget

Under åren har Michael Lewis gett ut böcker om till synes vitt skilda ämnen, men där det återkommande motivet är orättvisor och inbyggda risker i samhällssystemet.

Sedan 2019 spelar han in podden Against the rules with Michael Lewis. Även här står orättvisor i centrum, något han gärna kombinerar med sin karaktäristiska torra humor och sina stora intressen i livet, sport och finans.

