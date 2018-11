Morgan Stanley: Växande utmaningar för MTG

Investmentbanken sänker sin rekommendation för MTG-aktien till undervikt, något Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på måndagen.

Morgan Stanleys farhågor är i mångt och mycket kopplade till MTG:s e-sportsverksamhet som sorteras in under MTGx, den del som kommer att vara kvar när tv-delen Nent knoppas av under första delen av 2019.

Investmentbanken sätter särskilt frågetecken kring hur stark positionen ESL, som organiserar olika evenemang och turneringar inom e-sport, egentligen har. Morgan Stanley ser risk för att ESL blir åsidosatt i rollen som organisatör och mellanhand och att spelförläggarna själva ordnar stängda turneringar för respektive speltitel. Det finns flera tecken på detta under senare tid, argumenterar Morgan Stanley.

Banken tar även upp att ESL:s stora turneringar, och därmed bolagets intäkter, i hög grad är koncentrerade till två speltitlar: CS:GO samt Dota 2. Morgan Stanley betecknar dessa titlar som ”mättade” (”saturated”) och menar att det finns många aktörer som producerar evenemang och innehåll kring dessa spel. Mindre exklusivitet betyder mindre möjligheter till olika intäkter, för att grovt sammanfatta bankens argumentation här. Morgan Stanley varnar även för att jättesuccén Fortnitekan komma att skaka om i branschen och banken ser liten chans för att någon utomstående aktör, såsom ESL, kommer få anordna några turneringar för denna titel.

”Vi sänker våra prognoser för att spegla mer försiktiga utsikter för e-sportsverksamhetens tillväxt och lönsamhet”, summerar Morgan Stanley som i analysen påminner om att MTG-ledningen har sänkt sina tillväxtantagande för e-sportsdelen två gånger under 2018.

Morgan Stanley sätter sitt andra stora frågetecken för MTG:s utveckling för den mer traditionella delen, det vill säga tv-verksamheten som snart ska knoppas av under namnet Nent.

Bankens analytiker tar avstamp i ny statistik i Europa som visar att spridningen och det ökande användandet av SVOD-tjänster (exempelvis Netflix) slår mot det traditionella tv-tittandet. Som en följd spår Morgan Stanley att den nordiska tv-annonsmarknaden kommer att minska med cirka 1,5 procent per år i snitt fram till 2023.

”Vi väntar oss också en strukturell nedgång i MTG:s satellitbaserade betal-tv-verksamhet, där vi räknar med en årlig minskning om cirka 34.000 abonnenter”, skriver Morgan Stanley om verksamheten där MTG i dagsläget har cirka 382.000 abonnenter (exklusive tredjepartsnätverk), enligt rapporten för det tredje kvartalet.

Banken tror att MTG:s, eller Nents, egen SVOD-tjänst Viaplay kan dämpa effekterna av de stora förändringar som nu sker i tv-landskapet, men tror också att bolaget måste kraftigt höja sina investeringar i originalinnehåll och för sporträttigheter för att ge stöd till abonnenttillväxten. Det betyder å andra sidan lägre lönsamhet och Morgan Stanley räknar nu med att Nent-koncernen kommer att ha en rörelsemarginal på cirka 8 procent år 2023, ned från tidigare estimat om cirka 10 procent.

Morgan Stanleys riktkurs ligger på 300 kronor, en nedjustering från 360 kronor. MTG backar cirka 3 procent på måndagen kring nivåer om 322 kronor.