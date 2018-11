Moody’s: Få dåliga lån hos svenska banker

”Vi förväntar oss att andelen med dåliga lån inom det svenska banksystemet håller sig bland de lägsta i hela Europa. Höga bostadspriser och hushållsskulder utgör ett hot mot tillgångskvalitén, men ekonomins motståndskraft – med ökande men ändå låga räntor – och bankernas långivningspolicyer, starka kapitalpositioner och robusta lönsamhet skyddar dem mot oförväntad större försämring i tillgångskvalitén”, skriver Moody’s.

Även om tillväxten i den svenska ekonomin förväntas bromsa in under kommande 12 till 18 månader, då ekonomin når fullkapacitet, bedöms ändå BNP-tillväxten bli 2 procent under 2019 efter 2,6 procent i år.