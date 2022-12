Mohamed El-Erian – en av världens mest inflytelserika ekonomer

Mohamed El-Erian är en av talarna på SKAGEN Fonders Nyårskonferens den 11 januari 2023. Vill du höra honom själv kan du anmäla dig gratis här.

2001 gjorde El-Erian sig känd genom att undvika Argentinas ekonomiska kollaps som snarade många obligationsinvesterare. Med mycket av den nuvarande finansiella oron som har sitt ursprung i globala kreditmarknader, bör denna erfarenhet ge värdefull insikt för investerare att navigera i osäkerheten som fortfarande råder på marknaden.

– Goda nyheter för ekonomin är dåliga nyheter för marknaden

Tillväxten är på väg ner och inflationen är fortfarande hög, uttalade Mohamed El-Erian i en intervju med CBS News tidigare i höstas.

– Goda nyheter för ekonomin är dåliga nyheter för marknaden, säger han i intervjun, och förtydligar att det beror på att marknaderna är oroliga för att FED i USA ska tippa oss in i en recession som enda utväg att stävja inflationen.

Men människors inflationsförväntningar har inte varit realistiska menar han:

– Den temporära inflationsberättelsen har varit problematisk, eftersom den i grunden kommunicerat till folk att inte oroa sig, inte planera för högre priser, inte planera för konsekvenserna av högre priser, sa Mohamed El-Erian i en intervju med The New York Times nyligen.

Han menar på att FED ska vara mer ödmjuka, öppna och känna in marknadens tillstånd eftersom det kommer påverka hur folk hör deras budskap:

-Jag vet inte om vi är på väg in i en recession. Jag tror att sannolikheten är obehagligt hög. Men det är inte 100 procent som vissa har föreslagit. Vi kan fortfarande undvika den – och förhoppningsvis kommer vi att göra det.

Inflytelserik ekonom och chefsrådgivare

Mohamed El-Erian började sin karriär på IMF i Washington, D.C där han spenderade 15 år innan han gick över till den privata sektorn. Han är dock mest känd som tidigare VD och Co-CIO för PIMCO. Han har sedan dess varit den tyska försäkringsgiganten Allianz’ chefsrådgivare, vid sidan av sin position som President för Queens College vid University of Cambridge. I tillägg innehar han tunga styrelseposter och medverkar i flera kommittéer.

El-Erian är en produktiv författare inom internationell ekonomi och finans. Han är kolumnist för Bloomberg View och uppskattad kommentator i Financial Times. Hans bok som släpptes 2008, When Markets Collide var en New York Times bästsäljare, som även vann Business Book of the year av Financial Times / Goldman Sachs. Boken utsågs även till en av de bästa affärsböckerna genom tiderna av Independent (Storbritannien), och hans senaste bok som publicerades 2016, The Only Game in Town, förde även in honom på Foreign Policy’s lista ”Top 100 Global Thinkers” i fyra år på rad. Samma tidning utnämnde även El-Erian till en av de 500 mäktigaste personerna i världen.

