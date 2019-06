Missa inte populära läsarresan till Peking

Resan i korthet: Pris: Från 15 900 kr

Datum: 27 mar - 2 apr 2020

Reslängd: 7 dagar

Avreseort: Stockholm, Göteborg, Köpenhamn

Resmål: Peking

Mer information och bokning: Kinaresor

På Privata Affärers resa till Kina träffar vi spännande personer från både näringsliv och myndigheter. Metropolen erbjuder dessutom god mat, intressant kultur och väldigt prisvärd shopping.

Med på resan är Privata Affärers chefredaktör Per Hammarlund. SEB:s representant i Beijing berättar om bankväsendet i Kina i allmänhet, men även om sparande och fonder. Mats Harborn, chef för Scanias Strategikontor i Kina och vice ordförande i Europeiska handelskammaren i Kina delar med sig av sin långa erfarenhet från Kina. Business Swedens representant berättar om affärsklimatet i Kina samt om förutsättningarna för de svenska företag som verkar i staden. Vi flyger till Peking med Finnair.

Reseprogram

Dag 1 – 2

Avresa, Peking, Himmelska fridens torg, Himmelens tempel

Avresa med från Stockholm/Göteborg/Köpenhamn med Finnair, via Helsingfors till Peking. Avgång kl 18.10 från Helsingfors och ankomst till Peking kl 07.50 lokal tid (+ 7 tim). Svensktalande kinakunnig färdledare (Leif) möter på flygplatsen och vi åker direkt till centrala Peking för att påbörja programmet.

Vi besöker Himmelska fridens torg. Den jättelika öppna plats som utgör Pekings absoluta centrum – Himmelska fridens torg ligger alldeles söder om Himmelska fridens port (Tiananmen) varifrån Mao Zedong den 1 oktober 1949 utropade Folkrepubliken Kina. Maos jätteporträtt hänger fortfarande kvar ovanför porten, strax under det podium där han och de andra kinesiska ledarna hyllades av de miljontals rödgardister som samlades på torget under kulturrevolutionen på 60-talet. Och här slog regimen ned de studentdemonstrationer som ägde rum på torget under försommaren 1989. Mitt på torget står Monumentet över folkets hjältar, en granitpelare som restes 1958 med reliefer som skildrar händelser ur Kinas revolutionära historia. På torget ligger också den stora Minneshallen över Mao Zedong som hyser ledarens balsamerade kropp.

Vi fortsätter till Himmelens tempel (Tiantan), ett enormt byggnadskomplex i den 270 hektar stora parken. Den enda människa som kunde närma sig himlen var den främste bland människorna, d v s kejsaren som var Himmelens son. I den egenskapen kom han till Himmelens tempel varje vår i stor procession för att offra till himlen och be om goda skördar. Symboliskt undersökte han sädens kvalitet och plöjde den första fåran. Bönehallens runda form symboliserar himlen medan rektangulär form symboliserar jorden. Med sitt vackra djupblå glaserade taktegel och sin fulländade form anses Bönehallen för goda skördar vara en av de allra vackraste byggnaderna i hela Kina.

Boende på centralt belägna Jianguo Hotel. Gemensam välkomstmiddag på hotellet.

Dag 3

Peking, Kinesiska muren

Frukostbuffet på hotellet. Gemensam utflykt till Kinesiska muren. Från Gula havet i öster över bergskammar och slätter, längs breda floder och genom stora ökenområden slingrar den sig fram till sin sista utpost i Gobiöknen, nästan 700 mil lång.

Den anlades för att skydda de jordbrukande folken i det egentliga Kina från de nomadiserande ryttarfolken i norr. Den kinesiska civilisationen uppstod runt Gula floden där det fanns goda förutsättningar för jordbruk. På stäpperna i norr var befolkningen boskapsskötare och man följde sina djur i jakten på bete. Var tiderna dåliga hände det att man gav sig på och plundrade de jordbrukande folken i söder som så småningom började bygga murar, ursprungligen bara stampade jordvallar, för att freda sig för attackerna från barbarerna i norr. På 200-talet f Kr lät den förste kejsaren av Qin (han med terrakottaarmén i Xi’an!) sammanfoga de många mindre murarna till ett enda, gigantiskt försvarsverk.

Från vakttornen kan man se hur muren likt en väldig drake slingrar sig fram på bergstopparna långt bort i fjärran. Här stod för länge sedan väktare beredda till strid med lansar, pilbågar, frustande hästar och färggranna sidenfanor. Röksignaler från vakttornen sände budskap och varningar om fiender till posteringar långt bort i väster. Att stå här, högt uppe på den kinesiska muren vid Mutianyu är en av resans absoluta höjdpunkter!

Lunch inkluderad. I Peking kan du anmäla dig till extraprogram denna kväll: en välbehövlig fotmassage. Bokas och betalas på plats.

Dag 4

Peking, Business Sweden, konstdistrikt 798

Frukostbuffet på hotellet. Vi börjar dagen med ett föredrag av Business Swedens representant Per Portén som berättar om affärsklimatet i Kina samt om förutsättningarna för de svenska företag som verkar i staden.

Efter det beger vi oss till Konstdistrikt 798, ett gammalt fabriksområde som i dag fungerar som ett stort och populärt konstområde, där de gamla fabriks- och lagerlokalerna tjänstgör som gallerier, butiker och caféer och där det går att köpa allt från konst och sprejfärg till designstolar.

Lunch under dagen. Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter. På kvällen kan man välja extraprogram: middag och akrobatikshow. Bokas och betalas på plats.

Dag 5

Peking, föredrag, Sommarpalatset, Marmorbåten, Olympiska byn

Frukostbuffet på hotellet. Dagen inleds med två föredrag av svenska Kinakännare. SEB:s representant i Beijing berättar om bankväsendet i Kina i allmänhet, men även om sparande och fonder. Mats Harborn, chef för Scanias Strategikontor i Kina och vice ordförande i Europeiska handelskammaren i Kina delar med sig av sin långa erfarenhet från Kina. Vi har möjlighet att ställa frågor.

Efter lunch åker vi till den ryktbara änkekejsarinnan Cixis favoritanläggning Sommarpalatset med dess väldiga park i nordvästra Peking. På kinesiska kallas platsen för Den kultiverade renhetens trädgård och här påminns vi om kejsardömets sista tid. Cixi var den sista egentliga makthavaren under Qingdynastin och i hela det gamla kejsarkina. 15 år gammal kom hon till kejsarhovet 1851. Fem år senare födde hon en son åt kejsaren. Därefter styrde hon ett sönderfallande Kina i sin unge sons och ytterligare en barnkejsares namn fram till sin död 1908.

Vi promenerar längs den 700 meter långa Långa korridoren vars många dekorativa takmålningar visar scener från klassiska kinesiska sagor och romaner. Korridoren följer Kunmingsjön och passerar Långa livets kulle med den storståtliga Pagoden för Buddhas rökelse och slutar vid Marmorbåten, en märklig skapelse som Cixi lät bygga för pengar avsedda för upprustning av Kinas riktiga flotta.

Vi besöker sedan en sidenbutik, en specialaffär för sidenprodukter, där vi även får en demonstration av silkeslarvens väg från ägg till kokong och vidare hur kokongen spinns till en hårfin, men stark, tråd. Skadade kokonger används till silkesvadd, som bl a blir till fyllning i härliga sängtäcken.

Vi passerar den Olympiska byn på väg hem och gör ett stopp för fotografering.

Dag 6

Peking, Qigong, hutongerna, Förbjudna staden

Frukostbuffet på hotellet. Efter frukosten besöker vi en av Pekings största parker för att se – och kanske medverka i – traditionell kinesisk morgongymnastik, taiji. Överallt i parken samlas grupper av människor (mest 50-plussare) för att träna tai ji, qigong, svärdsdans mm. Många dansar pardans fast det är tidigt på förmiddagen, utomhus, och bara några grader varmt. Det finns också de som ägnar sig åt jogging, gympa och styrketräning, medan andra bara sitter och fikar på medhavt te och pumpakärnor till ett parti mahjong.

En del av Pekings gamla låga bebyggelse finns kvar i området Shichahai. Vi äter lunch hemma hos en familj i en traditionell Pekinggård och får se hur man gör dumplings (jiaozi), knyten fyllda med fläsk, grönsaker, räkor och ägg. Här åker vi även cykelriksha genom hutongerna (gränderna). Hit återvänder man gärna kvällstid till barer och restauranger som givit området nytt liv och mycket charm.

Vi promenerar sedan norrut till kejsarpalatset, mera känt som den Förbjudna staden. Vi träder in genom den majestätiska Wumenporten och in i Förbjudna staden, en av världens allra främsta sevärdheter och under 500 år bostad för 24 kejsare. Skyddad från omvärlden av tio meter höga murar härskade Kinas kejsare härifrån över Mittens rike, omgiven av tusentals ämbetsmän, eunucker, tjänare och konkubiner.

Förbjudna staden är världens största kejsarpalats och sägs ha 9 999 rum. Den himmelske kejsarens palats hade 10 000 rum, så hans världslige son fick nöja sig med ett mindre. Vi kikar in på den praktfulla Draktronen i Yttersta harmonins hall där kejsaren satt vid de mest högtidliga ceremonierna. Med lite fantasi kan man frammana bilder av hur det måste ha sett ut då Himmelens son framträdde för sina underlydande som hälsade honom med att slå pannan nio gånger i marken medan trummorna dundrade, cymbalerna klingade och rökelsekaren skickade sin väldoftande rök mot skyn. Och det är inte så särskilt länge sedan. ”Den siste kejsaren” tvingades abdikera 1911.

Vi lämnar kejsarpalatset genom den norra porten, alldeles intill parken runt Kolberget, där den siste Mingkejsaren 1644 hängde sig i ett träd, samtidigt som de manchuiska trupperna tryckte på från norr för att inta Peking. Manchuerna grundade Qingdynastin (1644-1911) som hade sin storhetstid under 1700-talet, då Kinas kultur och styrelseskick kom att väcka beundran också i det avlägsna Europa.

På kvällen samlas vi för gemensam avskedsmiddag där Pekinganka serveras.

Dag 7

Peking, hemresa

Efter en sista hotellfrukost får vi skjuts till flygplatsen för hemresa. Hemresa med Finnair, avgång från Peking kl 10.55, ankomst Helsingfors kl 14.25. Vidare till Stockholm/ Göteborg/Köpenhamn, ankomst samma eftermiddag/kväll.

Mer information och bokning hos vår arrangör Kinaresor.