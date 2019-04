Minskat substansvärde för Öresund

Rapport Investmentbolaget Öresund rapporterar ett substansvärde om 127 kr per aktie den 31 mars 2019, en minskning med 2,2 procent sedan utgången av 2018. Detta är 15,4 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 13,2 procent under motsvarande period. Det framgår av delårsrapporten.