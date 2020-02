Coronauppgifter fick Medivirs aktie att rusa

På sociala medier och vissa aktieforum cirkulerar uppgifter om en studie som listar ett antal läkemedel som identifierats och bör övervägas vid framtagandet av en effektiv behandlingsstrategi för corona-viruset. I listan bland små molekyler återfinns bland flera andra Medivirs simeprevir.

Studien ”Predicting commercially available antiviral drugs that may act on the novel coronavirus (2019-nCoV), Wuhan, China through a drug-target interaction deep learning model” återfinns på branschsajten Biorxiv.

Inga egna försök

Medivirs simeprevir nämndes i en studie på branschsajten Biorxiv som ett bland flera läkemedel som skulle kunna vara intressant att titta på vid behandlingsstrategier mot corona-viruset.

Är det här något som ni tittar på?

”Nej, vi har inga egna försök som vi kör med simeprevir. Men det är fritt för alla att testa simeprevir för dess förmåga att hämma corona-viruset och det pågår sådana studier överallt skulle jag tro. Inte bara med simeprevir utan med alla antivirala medel”, säger Medivirs vd Uli Hacksell till Nyhetsbyrån Direkt.

Medivir stiger under den inledande handeln på torsdagen med 18 procent.

”Vi vet inte vad som driver kursen, säger Uli Hacksell till Direkt.