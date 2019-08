Många barn oförsäkrade utanför skoltid

Det visar en kartläggning som fackförbundet Forena nyligen gjort av vilka kommuner som försäkrar sina skolbarn på heltid och inte.

Ur undersökningen framgår även att nio av tio föräldrar inte känner till hur barnens skolförsäkring fungerar.

Många oförsäkrade

Under skoltid gäller alltid skolans olycksfallsförsäkring, men det är i många fall inte tillräckligt. Många barn i landet är oförsäkrade under lov och fritid, då de bor i kommuner som endast försäkrar barnen exakt så stor del av året och dygnet som de är tvungna att göra, nämligen under skoltid.

Forenas intervjuundersökning visar att föräldrar har en väldigt vag uppfattning om skolbarnsförsäkringen gäller enbart under verksamhetstid eller även på fritiden. Mer än hälften uppger att de är osäkra och undersökningen visar också att tre av tio barn är oförsäkrade.

Otillräckligt skydd

Konsumenternas Försäkringsbyrå anser inte att skolornas försäkringar räcker som skydd för barnen, eftersom försäkringarna enbart är olycksfallsförsäkringar.

– De flesta barn som drabbas av svåra, livslånga handikapp gör det på grund av sjukdom och inte på grund av olycksfall, förklarar Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Teckna privat försäkring

Det är när barn får bestående men efter en sjukdom som familjer kan drabbas av de största ekonomiska konsekvenserna.

– Därför bör man teckna en privat barnförsäkring som komplement till skolförsäkringen. Då kan man få ersättning både vid sjukdom och olycksfall, säger hon.

Det största problemet med skolförsäkringarna är att föräldrar inte känner till dem över huvud taget, menar Anna-Karin Baltzari Danfors.

Här nedan är hela listan på de kommuner som valt att bara försäkra skolbarnen under skoltid: