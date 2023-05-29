Mäklarstatistik: Bostadspriserna fortfarande högre än före pandemin

Mäklarstatistik: Bostadspriserna fortfarande högre än före pandemin

Publicerad 2023-05-29 10:46
Foto: Shutterstock

Bostad När pandemin slog till inleddes en lång period av kraftiga prisuppgångar. Men efter toppen i början av 2022 har en lång och djup prisnedgång tagit vid. Trots detta så ligger priserna i dag för det mesta högre än före pandemin, enligt en undersökning från Svensk Mäklarstatistik.

− I undersökningen ingår de 100 kommuner med flest antal sålda bostadsrätter respektive villor. Vi kan konstatera att prisnivåerna, för såväl bostadsrätter som för villor, nu ligger över de nivåer som rådde 2020 i de allra flesta kommunerna, säger Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Enligt statistiken så har villapriserna ökat i hela 96 procent av kommunerna. När det gäller bostadsrätter ligger priserna i dag högre i 80 procent av kommunerna jämfört med före pandemin.

Tabell: Prisförändring villor jan-maj 2020 jämfört med samma månader i 2023

Kommun Prisskillnad
ÖSTERSUND 38%
TJÖRN 37%
SKELLEFTEÅ 29%
LIDINGÖ 27%
BÅSTAD 27%
SIMRISHAMN 25%
HÖGANÄS 23%
NORRTÄLJE 22%
PITEÅ 22%
VELLINGE 21%
STRÄNGNÄS 21%
FALKENBERG 20%
NACKA 20%
NYKÖPING 20%
SJÖBO 20%
DANDERYD 20%
ALINGSÅS 19%
ÖRNSKÖLDSVIK 19%
KARLSKRONA 18%
VÄRMDÖ 17%
VETLANDA 16%
GOTLAND 15%
HÄSSLEHOLM 15%
BORLÄNGE 15%
EKERÖ 14%
MARK 14%
UDDEVALLA 14%
STAFFANSTORP 14%
ÖSTERÅKER 13%
VÄRNAMO 13%
HUDIKSVALL 13%
ENKÖPING 13%
ÄNGELHOLM 12%
TYRESÖ 12%
HÅBO 12%
VARBERG 12%
KARLSKOGA 12%
KARLSTAD 12%
RONNEBY 11%
NYNÄSHAMN 11%
TRELLEBORG 11%
ÖREBRO 11%
KATRINEHOLM 11%
LIDKÖPING 11%
MALMÖ 10%
JÄRFÄLLA 10%
UMEÅ 10%
SANDVIKEN 10%
STOCKHOLM 10%
VALLENTUNA 10%
ESLÖV 10%
SUNDSVALL 10%
TÄBY 10%
ESKILSTUNA 10%
HUDDINGE 10%
HÖÖR 9%
FALUN 9%
KUNGSBACKA 9%
HELSINGBORG 9%
KRISTIANSTAD 9%
SVEDALA 9%
STENUNGSUND 8%
YSTAD 8%
KUNGÄLV 8%
SKÖVDE 8%
LULEÅ 8%
KLIPPAN 8%
LUND 8%
LINKÖPING 8%
LERUM 7%
MOTALA 7%
NORRKÖPING 7%
VÄSTERÅS 7%
UPPSALA 7%
HANINGE 7%
KALMAR 7%
VÄSTERVIK 7%
GÄVLE 6%
BOTKYRKA 6%
HÄRRYDA 6%
GÖTEBORG 6%
OSKARSHAMN 5%
SOLLENTUNA 5%
NÄSSJÖ 5%
PARTILLE 5%
UPPLANDS VÄSBY 5%
LANDSKRONA 4%
TIERP 4%
JÖNKÖPING 4%
VÄXJÖ 3%
HALMSTAD 3%
SÖDERTÄLJE 3%
KÄVLINGE 2%
ALE 2%
LOMMA 2%
MÖLNDAL 1%
BORÅS 0%
KARLSHAMN -2%
TROLLHÄTTAN -2%
VÄNERSBORG -5%


Tabell: Prisförändring bostadsrätter jan-maj 2020 jämfört med samma månader i 2023

Kommun Prisskillnad
ÅRE 49%
ÖRNSKÖLDSVIK 42%
MARIESTAD 30%
VÄSTERVIK 27%
MALUNG-SÄLEN 26%
KRISTIANSTAD 24%
KÖPING 24%
OXELÖSUND 22%
VAXHOLM 20%
HAMMARÖ 20%
LANDSKRONA 20%
GOTLAND 20%
FALKENBERG 20%
VARBERG 17%
VÄNERSBORG 15%
MJÖLBY 15%
VELLINGE 15%
STENUNGSUND 15%
STRÄNGNÄS 15%
ÖSTERSUND 13%
UMEÅ 13%
ÖSTERÅKER 13%
SANDVIKEN 13%
HUDIKSVALL 13%
VÄRMDÖ 13%
TRELLEBORG 12%
HELSINGBORG 12%
SKELLEFTEÅ 12%
LULEÅ 11%
MALMÖ 11%
NACKA 11%
KRISTINEHAMN 11%
SVEDALA 10%
ENKÖPING 10%
STAFFANSTORP 10%
LOMMA 10%
NORRTÄLJE 10%
SKÖVDE 10%
KARLSHAMN 10%
LIDINGÖ 9%
YSTAD 9%
KUNGSBACKA 9%
FALUN 9%
STOCKHOLM 8%
KARLSTAD 8%
FAGERSTA 8%
LIDKÖPING 8%
NYNÄSHAMN 7%
VALLENTUNA 7%
BORLÄNGE 7%
HANINGE 7%
SOLNA 6%
LUND 6%
HUDDINGE 6%
SUNDBYBERG 5%
UPPLANDS-BRO 5%
SOLLENTUNA 5%
NYKÖPING 5%
TYRESÖ 5%
ÄNGELHOLM 5%
SIGTUNA 4%
HÄSSLEHOLM 4%
ALINGSÅS 4%
JÄRFÄLLA 4%
KUNGÄLV 3%
DANDERYD 3%
KARLSKRONA 3%
UDDEVALLA 3%
UPPSALA 3%
ÖREBRO 3%
VÄSTERÅS 3%
KALMAR 3%
HALMSTAD 2%
TÄBY 2%
UPPLANDS VÄSBY 2%
BOTKYRKA 2%
OSKARSHAMN 2%
SÖDERTÄLJE 1%
MÖLNDAL 1%
KARLSKOGA 1%
HÄRNÖSAND 0%
KNIVSTA 0%
KATRINEHOLM -1%
JÖNKÖPING -1%
GÖTEBORG -1%
LINKÖPING -1%
AVESTA -1%
BORÅS -2%
LUDVIKA -2%
SUNDSVALL -2%
PARTILLE -2%
LERUM -2%
GÄVLE -2%
ESKILSTUNA -3%
ESLÖV -3%
ALE -4%
VÄXJÖ -5%
NORRKÖPING -6%
SALEM -6%
TROLLHÄTTAN -8%


Källa: Svensk Mäklarstatistik

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