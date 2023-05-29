Mäklarstatistik: Bostadspriserna fortfarande högre än före pandemin

− I undersökningen ingår de 100 kommuner med flest antal sålda bostadsrätter respektive villor. Vi kan konstatera att prisnivåerna, för såväl bostadsrätter som för villor, nu ligger över de nivåer som rådde 2020 i de allra flesta kommunerna, säger Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
Enligt statistiken så har villapriserna ökat i hela 96 procent av kommunerna. När det gäller bostadsrätter ligger priserna i dag högre i 80 procent av kommunerna jämfört med före pandemin.
Tabell: Prisförändring villor jan-maj 2020 jämfört med samma månader i 2023
|Kommun
|Prisskillnad
|ÖSTERSUND
|38%
|TJÖRN
|37%
|SKELLEFTEÅ
|29%
|LIDINGÖ
|27%
|BÅSTAD
|27%
|SIMRISHAMN
|25%
|HÖGANÄS
|23%
|NORRTÄLJE
|22%
|PITEÅ
|22%
|VELLINGE
|21%
|STRÄNGNÄS
|21%
|FALKENBERG
|20%
|NACKA
|20%
|NYKÖPING
|20%
|SJÖBO
|20%
|DANDERYD
|20%
|ALINGSÅS
|19%
|ÖRNSKÖLDSVIK
|19%
|KARLSKRONA
|18%
|VÄRMDÖ
|17%
|VETLANDA
|16%
|GOTLAND
|15%
|HÄSSLEHOLM
|15%
|BORLÄNGE
|15%
|EKERÖ
|14%
|MARK
|14%
|UDDEVALLA
|14%
|STAFFANSTORP
|14%
|ÖSTERÅKER
|13%
|VÄRNAMO
|13%
|HUDIKSVALL
|13%
|ENKÖPING
|13%
|ÄNGELHOLM
|12%
|TYRESÖ
|12%
|HÅBO
|12%
|VARBERG
|12%
|KARLSKOGA
|12%
|KARLSTAD
|12%
|RONNEBY
|11%
|NYNÄSHAMN
|11%
|TRELLEBORG
|11%
|ÖREBRO
|11%
|KATRINEHOLM
|11%
|LIDKÖPING
|11%
|MALMÖ
|10%
|JÄRFÄLLA
|10%
|UMEÅ
|10%
|SANDVIKEN
|10%
|STOCKHOLM
|10%
|VALLENTUNA
|10%
|ESLÖV
|10%
|SUNDSVALL
|10%
|TÄBY
|10%
|ESKILSTUNA
|10%
|HUDDINGE
|10%
|HÖÖR
|9%
|FALUN
|9%
|KUNGSBACKA
|9%
|HELSINGBORG
|9%
|KRISTIANSTAD
|9%
|SVEDALA
|9%
|STENUNGSUND
|8%
|YSTAD
|8%
|KUNGÄLV
|8%
|SKÖVDE
|8%
|LULEÅ
|8%
|KLIPPAN
|8%
|LUND
|8%
|LINKÖPING
|8%
|LERUM
|7%
|MOTALA
|7%
|NORRKÖPING
|7%
|VÄSTERÅS
|7%
|UPPSALA
|7%
|HANINGE
|7%
|KALMAR
|7%
|VÄSTERVIK
|7%
|GÄVLE
|6%
|BOTKYRKA
|6%
|HÄRRYDA
|6%
|GÖTEBORG
|6%
|OSKARSHAMN
|5%
|SOLLENTUNA
|5%
|NÄSSJÖ
|5%
|PARTILLE
|5%
|UPPLANDS VÄSBY
|5%
|LANDSKRONA
|4%
|TIERP
|4%
|JÖNKÖPING
|4%
|VÄXJÖ
|3%
|HALMSTAD
|3%
|SÖDERTÄLJE
|3%
|KÄVLINGE
|2%
|ALE
|2%
|LOMMA
|2%
|MÖLNDAL
|1%
|BORÅS
|0%
|KARLSHAMN
|-2%
|TROLLHÄTTAN
|-2%
|VÄNERSBORG
|-5%
Tabell: Prisförändring bostadsrätter jan-maj 2020 jämfört med samma månader i 2023
|Kommun
|Prisskillnad
|ÅRE
|49%
|ÖRNSKÖLDSVIK
|42%
|MARIESTAD
|30%
|VÄSTERVIK
|27%
|MALUNG-SÄLEN
|26%
|KRISTIANSTAD
|24%
|KÖPING
|24%
|OXELÖSUND
|22%
|VAXHOLM
|20%
|HAMMARÖ
|20%
|LANDSKRONA
|20%
|GOTLAND
|20%
|FALKENBERG
|20%
|VARBERG
|17%
|VÄNERSBORG
|15%
|MJÖLBY
|15%
|VELLINGE
|15%
|STENUNGSUND
|15%
|STRÄNGNÄS
|15%
|ÖSTERSUND
|13%
|UMEÅ
|13%
|ÖSTERÅKER
|13%
|SANDVIKEN
|13%
|HUDIKSVALL
|13%
|VÄRMDÖ
|13%
|TRELLEBORG
|12%
|HELSINGBORG
|12%
|SKELLEFTEÅ
|12%
|LULEÅ
|11%
|MALMÖ
|11%
|NACKA
|11%
|KRISTINEHAMN
|11%
|SVEDALA
|10%
|ENKÖPING
|10%
|STAFFANSTORP
|10%
|LOMMA
|10%
|NORRTÄLJE
|10%
|SKÖVDE
|10%
|KARLSHAMN
|10%
|LIDINGÖ
|9%
|YSTAD
|9%
|KUNGSBACKA
|9%
|FALUN
|9%
|STOCKHOLM
|8%
|KARLSTAD
|8%
|FAGERSTA
|8%
|LIDKÖPING
|8%
|NYNÄSHAMN
|7%
|VALLENTUNA
|7%
|BORLÄNGE
|7%
|HANINGE
|7%
|SOLNA
|6%
|LUND
|6%
|HUDDINGE
|6%
|SUNDBYBERG
|5%
|UPPLANDS-BRO
|5%
|SOLLENTUNA
|5%
|NYKÖPING
|5%
|TYRESÖ
|5%
|ÄNGELHOLM
|5%
|SIGTUNA
|4%
|HÄSSLEHOLM
|4%
|ALINGSÅS
|4%
|JÄRFÄLLA
|4%
|KUNGÄLV
|3%
|DANDERYD
|3%
|KARLSKRONA
|3%
|UDDEVALLA
|3%
|UPPSALA
|3%
|ÖREBRO
|3%
|VÄSTERÅS
|3%
|KALMAR
|3%
|HALMSTAD
|2%
|TÄBY
|2%
|UPPLANDS VÄSBY
|2%
|BOTKYRKA
|2%
|OSKARSHAMN
|2%
|SÖDERTÄLJE
|1%
|MÖLNDAL
|1%
|KARLSKOGA
|1%
|HÄRNÖSAND
|0%
|KNIVSTA
|0%
|KATRINEHOLM
|-1%
|JÖNKÖPING
|-1%
|GÖTEBORG
|-1%
|LINKÖPING
|-1%
|AVESTA
|-1%
|BORÅS
|-2%
|LUDVIKA
|-2%
|SUNDSVALL
|-2%
|PARTILLE
|-2%
|LERUM
|-2%
|GÄVLE
|-2%
|ESKILSTUNA
|-3%
|ESLÖV
|-3%
|ALE
|-4%
|VÄXJÖ
|-5%
|NORRKÖPING
|-6%
|SALEM
|-6%
|TROLLHÄTTAN
|-8%
Källa: Svensk Mäklarstatistik