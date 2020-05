Lyft för cannabisaktier

Aurora Cannabis fortsatte rusa med 53 procent på måndagen, efter att fredagens rapportreaktion blivit 70 procent upp för aktien. På två handelsdagar har den New York-handlade aktien stärkts från 6:62 dollar till 17:10 dollar. Lyftet fortsatte också in på tisdagen, där aktien steg med ytterligare 15 procent i förhandeln.

Bolaget har likt branschen i övrigt staplat rapportbesvikelserna ovanpå varandra sedan cannabisvågen sköljde över New York-börsen under 2018, ett år då drogen legaliserades på federal nivå i USA. Kursgraferna är dock fortsatt en deppig läsning för ägarna som varit med från början – Auroras aktie är ned med runt 80 procent sedan den kurstopp som följde hajpen vid New York-noteringen 2018.

I rapporten för det första kvartalet redogjordes efter stängning på torsdagen en försäljning stärkt av en satsning på lågpriscannabis, som går en match med svarta marknadens betydligt billigare hasch.

Cannabis handlas trots legaliseringen kring halva priset i Nordamerika jämfört med den lagligt handlade motsvarigheten, vilket kommit att bli en mer svårknäckt nöt än vad branschens i huvudsak kanadensiska aktörer hoppats på.

Sammantaget var Auroras omsättning klart bättre än väntat i kvartalet, kostnaderna under bättre kontroll och trots att förlusten fortsatt var djup föll rapporten i god jord hos både investerare och analytiker.

Analytikerfirman Ladenburg Thalman skrev i en analys med köpråd att Aurora är på väg mot solida kassaflöden för verksamheten som helhet bara via den starka positionen i den kanadensiska marknaden. Ladenburg varslade dock om att det oklokt att bedriva någon utvidgad satsning mot USA givet att regleringsläget där fortsatt är svårnavigerat.

Legaliseringen har inte följts av en uppluckring från federala läkemedelsmyndigheter, vilket inneburit att många konsumentvarumärken varit tveksamma eller backat tillbaka från satsningar på saluförandet av cannabinoida produkter.

Flera andra cannabisaktier har hängt med i uppsvinget, där bland Canopy Growth stigit med 15 procent sedan i fredags. Läkemedelsbolaget Tilray, som producerar medicinsk marijuana, har handlats upp med 10 procent.

Danska Stenocare, verksamma inom medicinsk cannabis, har stigit från 26,5 kronor per aktie till 41:80 kronor sedan fredagen. Stenocare genomförde i måndags listbyte till First North från Spotlight. På tisdagen var aktien upp med 11 procent.