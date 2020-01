Lundin Petrolem klart över förväntan

Lundin Petroleums ebitda-resultat blev 696 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2019 (481).

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 653 miljoner, enligt Infronts sammanställning inför rapporten.

Lundin Petroleums intäkter uppgick till 750 miljoner dollar för perioden. Här låg konsensusprognosen på 741 miljoner.

Produktionen uppgick under kvartalet uppgick till 135,1 tusen fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet. Väntat var 131,8 tusen fat per dag.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:80 dollar per aktie. Väntat var 1:47 dollar.

Spår ökad produktion

Lundin Petroleum räknar med att producera 145.000 till 165.000 fat oljeekvivalenter per dag under 2020. Under 2019 uppgick produktionen i genomsnitt till 93.300 fat per dag.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Den långsiktiga prognosen, från 2021 och framåt, lyder på en snittproduktion i intervallet 160.000 till 170.000 fat per dag. Målsättningen är att nå över 200.000 fat per dag.

Investeringarna, capex, väntas under 2020 uppgå till totalt 1,27 miljarder dollar, en ökning med 30 procent jämfört med 2019.

Av totalsumman utgör utbyggnadsutgifter 895 miljoner dollar, medan prospekterings- och utvärderingsutgifter väntas uppgå till 225 miljoner dollar. Därtill väntas utgifter om 50 miljoner dollar för återställningsarbeten och 100 miljoner i investeringar i projekt för förnybar energi.

Budgeten baseras på att tio borrningar genomförs, varav Lundin Petroleum är operatör för fem.

Vidare framgår att verksamhetskostnaden uppskattas till 3,4 dollar per fat, ned från 4,03 fat per dag under 2019.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.