Lotto – hur funkar det?

Att spela på lotto

Det finns ganska många olika lottospel och de skiljer sig åt i detaljerna, men grunden är densamma. Spelaren har en spelkupong där det är möjligt att välja mellan olika nummer. I Svenska Spels lotto finns det till exempel 35 olika nummer, och spelaren väljer ut sju som han eller hon vill satsa på. För att satsa betalas en viss avgift och efter det är det bara att vänta på dragningen. Dragningen kan se ut på lite olika sätt. Den enklaste formen är att det sker automatiskt, där en dator med slumpgenerator tar fram vilka som är de vinnande numren. För att spänningen ska öka är det ganska vanligt att dragning sker med bollar. Då går det att se hur alla de 35 olika bollarna snurrar runt i en behållare och där en boll i taget kommer fram. Det nummer bollen har är då ett av de vinnande numren. För att vinna ska de dragna numren stämma överens med de spelaren valt att satsa på. Ju fler som stämmer, desto högre vinst. Dragningen sker alltid på en särskild dag och en särskild tid.

Olika lottospel kan ha olika många nummer, både som helhet och hur många som dras. Det kan också finnas dragning av extranummer eller bonusspel, som har sina egna regler.

Var går det att spela på lotto?

Förr gick det bara att spela på Svenska Spels lotto (tidigare Tipstjänsts) via spelombud. Det går fortfarande att göra så, alltså att leta upp ett spelombud som finns i närheten, gå dit och fylla i en kupong, lämna in den och betala. Men nuförtiden finns det även andra möjligheter – som är betydligt smidigare. Det finns spelsidor på nätet som är speciellt inriktade på lottospel, Lottoland Sverige är en av dem. Att surfa dit i datorn eller mobilen är väldigt lätt, och där går det att välja mellan olika lottospel och själv välja vilka nummer det ska satsas på. De nummer som väljs ut är de som man hoppas ska dras i själva lottningen, och när de gör det så leder det till vinst. Ju fler nummer som man satsat på som sen blir dragna, desto större vinst. För att satsa går det att fylla i en spelkupong på samma sätt som hos ett ombud, med kryss för de nummer som väljs. Den enda skillnaden är att det görs på en skärm istället för på ett papper. Det går att lämna in och betala för kupongen digitalt och också att följa dragningen digitalt. Förutom att det är enklare och mer lättillgängligt än att behöva gå till ett ombud går det att få tillgång till fler olika spel, som har ännu större vinster.

Hur mycket kan man vinna på lotto?

Med jämna mellanrum går det att läsa artiklar om riktigt stora lottovinster, där det inte är ovanligt att det handlar om många miljoner kronor i vinst. Sannolikheten att vinna så mycket finns, men den är väldigt liten. Hur upplägget för vinster ser ut skiljer sig från ett lotto till ett annat, men för att ta ett exempel ser vinstchanserna i Svenska Spels lotto ut så här:

Sju rätt ger en vinst på 1 : 6 724 520

Sex rätt + ett extranummer ger en vinst på 1 : 240 161

Sex rätt ger en vinst på 1 : 40 027

Fem rätt ger en vinst på 1 : 847

Fyra rätt ger en vinst på 1 : 59

Hur stor vinsten blir beror dels på hur spelets vinstchanser ser ut, dels på hur mycket som satsats. Sju rätt med en satsning på 1 krona ger en vinst på 6 724 520 kronor, med en satsning på 10 kronor blir vinsten 10 gånger mer. I exemplet ovan är chansen för någon vinst alls 1 på 55.

Vilka lottospel finns?

Bland de stora internationella lottospelen finns till exempel EuroMillions, MegaMillions och Powerball. EuroMillions är ett av de största europeiska lottospelen och har sin hemvist i Frankrike. MegaMillions är ett av två stora jackpottspel i USA och Powerball är det andra. Alla tre är spel som ger exceptionella vinster för den som har turen med sig och får en jackpott. Ytterligare ett spel är SuperEnalotto, ett italienskt lotto som har bland de största jackpottarna i världen och därför också gett internationella storvinster. Det är också ett spel där chansen att vinna är mindre än i andra lottospel.

Svenska lottospel är till exempel Svenska Spels lotto, som använts i exemplen ovan, och Keno som också går att spela via Svenska Spel.

Av: Lottoland

Detta är en annons från Lottoland och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.